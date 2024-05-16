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Чи можна оновити дані через е-кабінет військовозобов'язаного та коли він запрацює?

16 травня, 2024 четвер
15:38
мобілізація Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
Зміст

Чи потрібно йти в ТЦК для того щоб оновити персональні дані або достатньо це зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного?

Закон про мобілізацію став предметом глибоких обговорень в суспільстві, викликав значний інтерес і підняв багато питань щодо його змісту та наслідків для громадян. Після його підписання президентом 16 квітня, нові пункти набувають чинності вже 18 травня.

Одним із основних питань, які цікавлять багатьох, є обов'язкове оновлення даних військоговозобвязаних. Чи можна буде зробити це через електронний кабінет та коли ця функція буде доступна, читайте в матеріалі Еспресо.

Чи можна оновити дані через електронний кабінет?

Коли закон набуде чинності всі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів мають уточнити особисті дані. У документі йдеться про те, що чоловіки "зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження".

Тобто, громадяни можуть оновити дані:

  • через ЦНАП (центри надання адміністративних послуг)
  • через ТЦК СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)
  • в електронному кабінеті

Військовозобов'язані повинні надати точну адресу проживання, власний мобільний номер, електронну пошту (якщо така є) та інші особисті дані.

Що таке електронний кабінет та коли він запрацює?

Закон, який стосується створення військового електронного кабінету, був офіційно введений у дію 4 квітня. Ця ініціатива отримала підтримку Верховної Ради ще на початку 2024 року.

Основна мета закону - надати ТЦК доступ до деяких держреєстрів, щоб вони отримали інформацію про громадян віком 18-60 років. Ці дані будуть використовуватися для поповнення Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, відомого як "Оберіг".

Військкомати підтримували облік у звичайних паперових форматах, що часто призводило до хаосу та малоефективного ведення інформації. Ці документи найчастіше містили лише обмежену та застарілу інформацію, однак тепер завдяки цифровізації все зміниться.

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікових документів працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися [до реєстру] або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань", - пояснив представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в етері Radio NV.

Згідно з даними закону, електронний кабінет – це захищений особистий кабінет, через який призовники, військовозобов'язані, а також резервісти, що успішно пройшли електронну ідентифікацію, матимуть можливість переглядати інформацію про свої особисті та службові дані, а також скористатися доступними сервісами.

Запрацювати е-кабінет має вже 18 травня, про це стало відомо в етері Радіо Свобода зі слів заступниці міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Як відбуватиметься реєстрація в е-кабінеті?

За словами Катерини Чорногоренко, для того, щоб оновити дані необхідно буде виконати декілька простих кроків:

  • завантажити мобільний додаток з App Store або Google Play Market;
  • пройти авторизацію в застосунку;
  • заповнити всі необхідні дані.

Проводиться активна робота над можливістю забезпечення доступу до інформації з бази "Оберіг" безпосередньо після авторизації та заповнення всіх необхідних пунктів, щоб користувачі могли швидко та зручно переглянути дані, які про них містяться в реєстрі.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
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