Джошуа розповів, чому йому знадобився новий тренер перед боєм з Усиком
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що перед боєм з Олександром Усиком він обрав нового тренера не для зміни стилю, а через досвід
Про це повідомляє Boxingscene.
За словами Джошуа, тренер Роберта Гарсії - безцінний.
"Гарсія зараз тут. Ми працюємо лише над кількома моментами. На мою думку, мова не йде про зміну стилю як такого. Мова йде не про зміну стилю, а про його досвід і те, що він знає на рівні чемпіонату тощо. Додати це до табору, на мою думку, безцінно. Головне, що щасливий боєць – це небезпечний боєць. Я в хорошому місці. У мене все добре", – заявив Джошуа.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
- 12 квітня стало відомо, що Олександр Усик відмовився проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.
- 13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.
- Другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.
- Промоутер Едді Хірн впевнений, що Олександр Усик програє Ентоні Джошуа в повторному бою.
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