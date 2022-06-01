Про це повідомляє Boxingscene.

За словами Джошуа, тренер Роберта Гарсії - безцінний.

"Гарсія зараз тут. Ми працюємо лише над кількома моментами. На мою думку, мова не йде про зміну стилю як такого. Мова йде не про зміну стилю, а про його досвід і те, що він знає на рівні чемпіонату тощо. Додати це до табору, на мою думку, безцінно. Головне, що щасливий боєць – це небезпечний боєць. Я в хорошому місці. У мене все добре", – заявив Джошуа.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

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