Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.

"Ми зараз маємо гарний рубіж, коли ми почали використовувати касетні боєприпаси, які отримали від США. Вчора про це написала газета The Washington Post, а вночі підтвердив Джон Кірбі, речник нацбезпеки США, що ці боєприпаси вже використовуються", - зазначив він.

Згурець додав, що вже з'явилося перше відео там, де український офіцер розповідає, що ці боєприпаси досить ефективні.

"Це як раз, як було сказано, напрямок Куп'янський. Це там, де ворог намагається проводити штурмові дії", - наголосив він.

У чому перевага касетних боєприпасів

Аналітик зазначає, що один такий касетний боєприпас замінює до 8 уламково-фугасних боєприпасів того ж калібру.

"Якщо використовувати 1 такий касетний боєприпас, то він підривається в повітрі, розподіляється на 74-су боєприпаси й на площі, яка дорівнює площі футбольного поля накривається вся жива сила та техніка противника", - наголосив Згурець.

Зокрема він додав, що ураження ворожих сил є високим і це означає, що шляхом використання касетних боєприпасів, українська армія може стримувати піхоту противника і легку техніку.

Касетні боєприпаси США для України. Що відомо

У грудні 2022 року Україна попросила США забезпечити її касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але в адміністрації Байдена тоді відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. Наступного дня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня в США під тиском конгресу було прийнято рішення про постачання касетних боєприпасів Україні.

А вже 16 липня президент РФ Володимир Путін пригрозив дзеркальними діями у тому випадку, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси.

18 липня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Україна вже отримала американські касетні боєприпаси і за декілька днів вони будуть готові до використання.