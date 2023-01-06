Про це він написав у твіттері.

Він наголосив, що Росія має вивести свої війська з території України й покласти край ударам по мирних жителях.

"36-годинна пауза в російських атаках нічого не дасть для просування до миру. Росія має остаточно вивести свої війська, віддати контроль над незаконно захопленою українською територією і покласти край варварським ударам по мирних жителях", - зауважив Клеверлі.

5 січня очільник Кремля Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу на Різдво 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов.

Згодом й у США, Німеччині та Європейській Раді відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво. На їхню думку, президент Росії Володимир Путін просто хоче перерви.

Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у відповідь на заяву Путіна сказав: "Будь-яке тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру".

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