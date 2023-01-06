МЗС Британії про заяви РФ щодо припинення вогню на Різдво: 36-годинна пауза в російських атаках не призведе до миру
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відреагував на заяви Російської Федерації про припинення вогню 6-7 січня
Про це він написав у твіттері.
Він наголосив, що Росія має вивести свої війська з території України й покласти край ударам по мирних жителях.
"36-годинна пауза в російських атаках нічого не дасть для просування до миру. Росія має остаточно вивести свої війська, віддати контроль над незаконно захопленою українською територією і покласти край варварським ударам по мирних жителях", - зауважив Клеверлі.
- 5 січня очільник Кремля Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу на Різдво 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов.
- Згодом й у США, Німеччині та Європейській Раді відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво. На їхню думку, президент Росії Володимир Путін просто хоче перерви.
- Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у відповідь на заяву Путіна сказав: "Будь-яке тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.54Продаж 42.59
- Актуальне
- Важливе