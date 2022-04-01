На Чернігівщині можливі авіаційні й ракетні удари, містян закликають не ігнорувати сирени, - голова ОВА

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



"Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним "радушием"", - розповів він.



За словами очільника ОВА, зараз громади відновлють життєдіяльність, а ЗСУ розміновують населені пункти, де були окупанти, та зачищають їх від росіян.



"Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській", - наголосив В'ячеслав Чаус.



Також він закликав містян працювати й подякував волонтерам за їхню роботу.

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