Про це повідомляє Медуза.

У Санкт-Петербурзі у суді слухають кримінальну справу проти 23-річного Єгора Скороходова (за паспортом — Ігоря Мальцева), якого звинувачують у хуліганстві з мотивів ненависті через спалення опудала у камуфляжі.

Акція відбулася ще на Масляну, 6 березня, на кризі Малої Неви. На голові в опудала було написано: "Заберіть": рух "Весна". Відео з акції інтерпретувало цей напис як вимогу "забрати солдатів і тіла з України в Росію".

Активіста затримали того ж дня, іншу фігурантку справи Софію Семенову — наступного. 9 березня суд заарештував Єгора, а Софії призначив заборону певних дій. Відтак вона виїхала з Росії, розповівши, що їй стало відомо про намір прокуратури відправити її під арешт.

Єгору Скороходову можуть дати сім років позбавлення волі. Навесні пресслужба петербурзьких судів повідомляла, що він заперечує мотив ненависті у своїх вчинках і вважає себе "пацифістом та патріотом". Засідання у справі розпочалися у липні. У суді виступили кілька свідків звинувачення, нібито ображених спаленням опудала. Серед них був військовий, який визнав, що не бачив відео, поки його йому не показав слідчий.

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