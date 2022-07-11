Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, ввечері 11 липня росіяни обстріляли цивільні обʼєкти інфраструктури області. На щастя, обійшлося без постраждалих.



Крім того, він повідомив, що СБУ затримала місцевого жителя, який добровільно погодився вийти на звʼязок з окупантами і допомагав їм коригувати вогонь.