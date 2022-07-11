На Одещині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, - ОВА
Окупаційні війська РФ вкотре накрили вогнем цивільну інфраструктуру Одеської області
Про це інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, ввечері 11 липня росіяни обстріляли цивільні обʼєкти інфраструктури області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Крім того, він повідомив, що СБУ затримала місцевого жителя, який добровільно погодився вийти на звʼязок з окупантами і допомагав їм коригувати вогонь.
- Нагадаємо, вдень російські війська завдали ракетного удару по Одеській області: випустили 7 ракет з літаків над окупованим Кримом. Влучили у будинок
- На Одещині СБУ підозрює місцевого мешканця у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.05
Купівля 35.05Продаж 36.08
-
EUR
Купівля 35.44Продаж 36.78
- Актуальне
- Важливе