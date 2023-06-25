На Сіверському напрямку противник активно використовує авіацію та важку бронетехніку, - офіцер ЗСУ Афанасьєв
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Афанасьєв розповів, що на Сіверському напрямку противник активізував обстріли, використовуючи авіацію
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На Сіверському напрямку противник активно використовує авіацію для обстрілу позицій українських підрозділів та цивільних міст. Зокрема, росіяни збільшили кількість обстрілів керованими авіабомбами, а також ФАБ-500. У Сіверську кілька авіабомб влучили в лікарню, вони не здетонували, проте жертви серед цивільного населення у цій лікарні є. Вони до цього часу думають, що лікарня є штабом українських військ", - розповів Афанасьєв.
Військовослужбовець додав, що противника проводить атаки за підтримки важкої техніки
"Також окупанти постійно намагаються атакувати наші позиції танками. Інколи буває заходять до рівня танкової роти, у кількості 5-6 танків атакують наші позиції. Потім до них приєднується ще кілька одиниць техніки. Наші хлопці підбивають два-три танки і вони відступають", - додав він.
- 24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
- 24 червня командир 3-ї окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив про те, що ЗСУ зачистили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе