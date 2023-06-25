Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Сіверському напрямку противник активно використовує авіацію для обстрілу позицій українських підрозділів та цивільних міст. Зокрема, росіяни збільшили кількість обстрілів керованими авіабомбами, а також ФАБ-500. У Сіверську кілька авіабомб влучили в лікарню, вони не здетонували, проте жертви серед цивільного населення у цій лікарні є. Вони до цього часу думають, що лікарня є штабом українських військ", - розповів Афанасьєв.

Військовослужбовець додав, що противника проводить атаки за підтримки важкої техніки

"Також окупанти постійно намагаються атакувати наші позиції танками. Інколи буває заходять до рівня танкової роти, у кількості 5-6 танків атакують наші позиції. Потім до них приєднується ще кілька одиниць техніки. Наші хлопці підбивають два-три танки і вони відступають", - додав він.