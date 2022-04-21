На Заході є колективне рішення про відмову від російських енергоресурсів, хоча зробити це одночасно всім країнам не вийде, - Плачков

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Ми повинні бути впевненими, що Захід відмовляється від російських енергоресурсів. Однак, одночасно зробити це всім країнам неможливо. Рішення про відмову від російських енергоресурсів на Заході точно є. Всі держави шукають альтернативу російській нафті та газу. Італія вже домовляється з Анголою, Франція - з Алжиром, Туреччина теж проводить переговори. В мене немає сумнівів щодо того, що ці країни зроблять все можливе, щоб якнайшвидше відмовитись від російських енергоресурсів”, - пояснив Плачков



Плачков наголосив, що відмова колективного Заходу дозволить зменшити надходження фінансів до російського бюджету, який Путін використовує для фінансування війни з Україною. На думку Плачкова, відмова провідних країн Європи та світу від російських енергоресурсів стане для РФ економічною катастрофою.



“Відмова колективного Заходу від російської нафти та газу стане для РФ економічною катастрофою. Я впевнений, що рішення про відмову від російських енергоресурсів приймалось і приймається за участі багатьох аналітиків, тому альтернативу нафти і газу з Росії в Європі вже точно знайшли. На сьогодні ми вже бачимо зменшення транспортування російського газу до країн Європи. Росія ж не може зменшити видобуток нафти та газу, бо така процедура є досить затратною, свердловини потрібно консервувати. Тому, результат з рішення про відмову Заходу від нафти та газу з Росії ми побачимо найближчим часом.”, - додав Плачков



Нагадаємо, 16 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що обов’язковим пунктом шостого пакету санкцій ЄС проти Росії має бути ембарго на нафту

Обговорення нафтового ембарго проти Росії буде винесене на розгляд чиновників на кінець квітня або початок травня

9 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ембарго на російську нафту та припинення нормальних торгівельних відносин із РФ і Білоруссю



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