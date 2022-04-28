На Запоріжжі окупанти викрали у сільгосптовариства 61 тонну пшениці та майно, – Офіс генпрокурора
Правоохоронці відкрили провадження щодо викрадення російськими окупантами 61 тонни пшениці та іншого майна з території сільгосппідприємства на Запоріжжі
Про це 28 квітня повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, озброєні російські військові, погрожуючи насильством, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська. Викрадені з підприємства 61 тонну пшениці та інше майно загарбники вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії.
- Раніше повідомляли, що росіяни вивозять до тимчасово окупованого Криму зерно, вкрадене в українських фермерів. Зокрема, вони пограбували Новоолексіївський елеватор і відвезли зерно на півострів.
- 27 квітня стало відомо, що у російському Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції шляхом незаконних поставок з тимчасово окупованої Херсонщини. Пізніше у Росії заявили, що сайт Законодавчих зборів Красноярського краю нібито був зламаний, й інформація не відповідає дійсності.
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