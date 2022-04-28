На Запоріжжі окупанти викрали у сільгосптовариства 61 тонну пшениці та майно, – Офіс генпрокурора

Про це 28 квітня повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у Telegram.

За даними слідства, озброєні російські військові, погрожуючи насильством, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська. Викрадені з підприємства 61 тонну пшениці та інше майно загарбники вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії.