На Запоріжжі знайшли повішеним військового-контрактника: поліцейські підозрюють, що він скоїв самогубство

Про це розповіли hromadske у пресслужбі поліції Запорізької області.



Правоохоронці отримали повідомлення про смерть військового 27 січня. Вони знайшли чоловіка повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. У нього не було передсмертної записки.



Військовим виявився житель Бердянська 1988 року народження. Поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 КК України.



Поліцейські надіслали справу на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу.

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