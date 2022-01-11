"Наголосили на непохитній підтримці України": заступниця Блінкена зустрілася зі Столтенбергом напередодні переговорів РФ-НАТО

Про це Венді Шерман написала у Twitter.



"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашнє засідання Ради НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України", - йдеться у повідомленні.



Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США 10 січня.

Венді Шерман заявила, що США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb