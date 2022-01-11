"Наголосили на непохитній підтримці України": заступниця Блінкена зустрілася зі Столтенбергом напередодні переговорів РФ-НАТО
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман провела переговори із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за день до засідання Ради Росія-НАТО
Про це Венді Шерман написала у Twitter.
"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашнє засідання Ради НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України", - йдеться у повідомленні.
12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, присвячене ситуації навколо України та вимог РФ щодо нерозширення Альянсу на схід.
Венді Шерман очолювала американську делегацію під час зустрічі з РФ щодо безпеки, України та НАТО 10 січня у Женеві. Переговори тривали майже 8 годин.
- Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США 10 січня.
- Венді Шерман заявила, що США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва.
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