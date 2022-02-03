Наказ МОН про оголошення нового конкурсу на обрання президента "Могилянки" буде відкликаний, - голова комітету Ради з питань освіти

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Тільки "Могилянка" могла зібрати ввечері четверга (3 лютого, - ред.) на майже три години в одному залі прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, міністра освіти, Комітет освіти і науки ВР і представників самої "Могилянки", - зазначив Бабак.

У результаті зустрічі новий конкурс на посаду президента "Могилянки", який оголосили 2 лютого, буде скасовано.

"Могилянка" сама визначатиме своє майбутнє", - написав Бабак.



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі повідомив, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НаУКМА.



"Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів", - зазначив Шмигаль.



Водночас у Telegram "ВАЖЛИВЕ Могилянка страйкує" повідомляється, що страйк, оголошений 3 лютого, продовжується, і о 9:00 у п'ятницю, 4 лютого, студенти зберуться під будівлею Кабінету міністрів.



"Новини хороші, але завтра на 9 ми всі все одно під Кабміном! Закріпити й вимагати відставки", - йдеться у повідомленні.









