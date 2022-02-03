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Наказ МОН про оголошення нового конкурсу на обрання президента "Могилянки" буде відкликаний, - голова комітету Ради з питань освіти

3 лютого, 2022 четвер
22:25
Суспільство Києво-Могилянська академія

Наказ Міністерства освіти й науки України про новий конкурс на посаду голови Києво-Могилянської академії, який опублікували після заяви міністра освіти Сергія Шкарлета щодо невизнання результатів попередніх виборів, буде відкликаний

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Тільки "Могилянка" могла зібрати ввечері четверга (3 лютого, - ред.) на майже три години в одному залі прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, міністра освіти, Комітет освіти і науки ВР і представників самої "Могилянки", - зазначив Бабак.

У результаті зустрічі новий конкурс на посаду президента "Могилянки", який оголосили 2 лютого, буде скасовано.

"Могилянка" сама визначатиме своє майбутнє", - написав Бабак.
 

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі повідомив, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НаУКМА.

"Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів", - зазначив Шмигаль.

Водночас у Telegram "ВАЖЛИВЕ Могилянка страйкує" повідомляється, що страйк, оголошений 3 лютого, продовжується, і о 9:00 у п'ятницю, 4 лютого, студенти зберуться під будівлею Кабінету міністрів.

"Новини хороші, але завтра на 9 ми всі все одно під Кабміном! Закріпити й вимагати відставки", - йдеться у повідомленні.


 


 
 
  • Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
  • Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями. 
  • Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
  • 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
  • 2 лютого стало відомо, що МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки", переможець виборів Квіт планує звернутися до суду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента НаУКМА.
  • 3 лютого студенти вишу підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.

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Новини
Києво-Могилянська Академія
вибори президента
МОН
Могилянка
Наука
конкурс на посаду
НаУКМА
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