Намагалися вдати багатодітних татусів. На кордоні затримали батька і сина з фейковими свідоцтвами
18 березня двоє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон Україна – Словаччина з підробленими свідоцтвами
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
На контроль разом з паспортами батько та син надали по три свідоцтва про народження дитини. Відповідно до закону, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право виїхати за межі України у воєнний час.
"Під час перевірки документів прикордонники встановили, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Липові документи встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції. Чоловіків через кордон не пропустили", - повідомляють у Держприкордонслужбі.
За даними прикордонної служби у діях чоловіків є ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів". Максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 2 років.
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