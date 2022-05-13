Наразі це виглядає як розправа, звільнення через соцмережі, – начальник Запорізького військового шпиталю Віктор Писанко про своє усунення від посади

Про перипетії зі своїм усуненням від посади Писанко розповів у інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Віктор Писанко каже, що ситуація з його звільненням у розпал активної фази війни без пояснення причин для нього особисто є дуже дивною. Зазначає, що як військовослужбовець мусить виконати наказ, проте вимагає бодай пояснень причин звільнення. Поки що їх не отримав, і зауважує: наразі схоже на те, що проти нього зіграла відкритість госпіталю і його активність у соціальних мережах.

"Знаєте, як ми робили? Отримали обладнання – я його сфотографував і виклав на Facebook, подякував людям. Зробили ми на цьому обладнанні першу операцію пацієнту, сфотографували і показали – і люди бачать, куди йде їхня допомога. Тобто була система прозорості. Люди могли прийти і запитати, де той інструмент, що вони подарували, – і отримати чітку відповідь. Відкритість, прозорість – у цьому суть була. Я можу будь-якого волонтера допустити, щоб він побачив, де його обладнання і як воно взагалі працює", – пояснює військовослужбовець.

Така соціальна активність, на його думку, і призвела до того, що в заклад прислали комісію для проведення офіційного розслідування з приводу офіційних публікацій госпіталю в соцмережі Facebook.

"Я розумію, що Міноборони – це закрита структура, і певних посадових осіб така відкритість просто не влаштовує. Тому й буде показове звільнення. Бо система не терпить, коли хтось виходить за її рамки", – каже Писанко.

Підполковник наголошує, що до його професійної діяльності не було озвучено жодних претензій.

"У мене немає жодного дисциплінарного стягнення. Це перше. Друге – я три місяці тільки на посаді. Третє – я людина з правом підпису фінансових документів, і ця посада, щонайменше, передається. Тобто приїжджає комісія, я здаю справи і посаду, вводжу в курс нового командира і потім відходжу. А мені приходить розпорядження "в термін з такого-то числа – піти". Тобто за одну добу я маю кинути госпіталь, кинути свій колектив, котрий мені довірився, котрому я довіряю, – і поїхати кудись у розпорядження. Це ситуація настільки дивна і настільки абсурдна, що громадянське суспільство, зокрема колектив госпіталю, став дибки", – каже Писанко.

Метою військового шпиталю насамперед є допомога пораненим, і в розпал активної фази війни зміна керівництва такого закладу виглядає щонайменше недоцільною. До того ж, будь-якій людині потрібен час, аби розібратися та вникнути в особливості роботи.

"Наразі це виглядає суто як розправа. Звільнення через соціальні мережі. Коли до нас приїжджало вище керівництво Командування медичних сил і почало декларувати ці всі речі – я поставив конкретне запитання. Мають бути причини для зняття – судовий процес, якесь кримінальне провадження, бодай щось! Покажіть мені хоч щось! Нема нічого. Підвищення? Я не потребую підвищення. Мене влаштовує цей госпіталь. Мені подобається колектив. Тим більше люди на мене покладають надії, а я – покладаю надії на людей. Тому ситуація дивна трохи, аби не сказати інакше", – додає Писанко.

Підполковник розповів, що за час його керівництва було розпочато реконструкцію будівлю, яка 40 років стояла закинута й нікому не потрібна. Запорізький військовий госпіталь в екстрених умовах зумів вибудувати нову дієву систему надання допомоги пораненим воїнам, залучити цивільних фахівців і професорів, впровадити телемедицину, завдяки якій показують, як працює заклад, а також навчаються у військових медиків з інших країн світу. У шпиталі створили сортувальний майданчик,запровадили сувору специфікацію залежно від типу поранень. Фактично за два місяці війни шпиталь перетворився на справжній медичний хаб. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну через Запорізький військовий госпіталь пройшло вже близько 2 тисяч поранених українських воїнів. Багато з них повернулися на фронт.

"Я нікого не звинувачую. Я прошу тільки про одне. Дайте допрацювати до кінця війни – і я здам вам і погони, і госпіталь. Давайте тільки переможемо спершу!" – додає Писанко.

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