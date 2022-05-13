English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Наразі це виглядає як розправа, звільнення через соцмережі, – начальник Запорізького військового шпиталю Віктор Писанко про своє усунення від посади

Наразі це виглядає як розправа, звільнення через соцмережі, – начальник Запорізького військового шпиталю Віктор Писанко про своє усунення від посади

13 травня, 2022 п'ятниця
19:33
Суспільство Віктор Писанко

Віктор Писанко називає ситуацію з усуненням його від посади дивною та абсурдною

Про перипетії зі своїм усуненням від посади Писанко розповів у інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Віктор Писанко каже, що ситуація з його звільненням у розпал активної фази війни без пояснення причин для нього особисто є дуже дивною. Зазначає, що як військовослужбовець мусить виконати наказ, проте вимагає бодай пояснень причин звільнення. Поки що їх не отримав, і зауважує: наразі схоже на те, що проти нього зіграла відкритість госпіталю і його активність у соціальних мережах. 

"Знаєте, як ми робили? Отримали обладнання – я його сфотографував і виклав на Facebook, подякував людям. Зробили ми на цьому обладнанні першу операцію пацієнту, сфотографували і показали – і люди бачать, куди йде їхня допомога. Тобто була система прозорості. Люди могли прийти і запитати, де той інструмент, що вони подарували, – і отримати чітку відповідь. Відкритість, прозорість – у цьому суть була. Я можу будь-якого волонтера допустити, щоб він побачив, де його обладнання і як воно взагалі працює", – пояснює військовослужбовець.

Така соціальна активність, на його думку, і призвела до того, що в заклад прислали комісію для проведення офіційного розслідування з приводу офіційних публікацій госпіталю в соцмережі Facebook.

"Я розумію, що Міноборони – це закрита структура, і певних посадових осіб така відкритість просто не влаштовує. Тому й буде показове звільнення. Бо система не терпить, коли хтось виходить за її рамки", – каже Писанко.

Підполковник наголошує, що до його професійної діяльності не було озвучено жодних претензій. 

 "У мене немає жодного дисциплінарного стягнення. Це перше. Друге – я три місяці тільки на посаді. Третє – я людина з правом підпису фінансових документів, і ця посада, щонайменше, передається. Тобто приїжджає комісія, я здаю справи і посаду, вводжу в курс нового командира і потім відходжу. А мені приходить розпорядження "в термін з такого-то числа – піти". Тобто за одну добу я маю кинути госпіталь, кинути свій колектив, котрий мені довірився, котрому я довіряю, – і поїхати кудись у розпорядження. Це ситуація настільки дивна і настільки абсурдна, що громадянське суспільство, зокрема колектив госпіталю, став дибки", – каже Писанко.

Метою військового шпиталю насамперед є допомога пораненим, і в розпал активної фази війни зміна керівництва такого закладу виглядає щонайменше недоцільною. До того ж, будь-якій людині потрібен час, аби розібратися та вникнути в особливості роботи.

"Наразі це виглядає суто як розправа. Звільнення через соціальні мережі. Коли до нас приїжджало вище керівництво Командування медичних сил і почало декларувати ці всі речі – я поставив конкретне запитання. Мають бути причини для зняття – судовий процес, якесь кримінальне провадження, бодай щось! Покажіть мені хоч щось! Нема нічого. Підвищення? Я не потребую підвищення. Мене влаштовує цей госпіталь. Мені подобається колектив. Тим більше люди на мене покладають надії, а я – покладаю надії на людей. Тому ситуація дивна трохи, аби не сказати інакше", – додає Писанко.

Підполковник розповів, що за час його керівництва було розпочато реконструкцію будівлю, яка 40 років стояла закинута й нікому не потрібна. Запорізький військовий госпіталь в екстрених умовах зумів вибудувати нову дієву систему надання допомоги пораненим воїнам, залучити цивільних фахівців і професорів, впровадити телемедицину, завдяки якій показують, як працює заклад, а також навчаються у військових медиків з інших країн світу. У шпиталі створили сортувальний майданчик,запровадили сувору специфікацію залежно від типу поранень. Фактично за два місяці війни шпиталь перетворився на справжній медичний хаб. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну через Запорізький військовий госпіталь пройшло вже близько 2 тисяч поранених українських воїнів. Багато з них повернулися на фронт.

"Я нікого не звинувачую. Я прошу тільки про одне. Дайте допрацювати до кінця війни – і я здам вам і погони, і госпіталь. Давайте тільки переможемо спершу!" – додає Писанко.

  • 5 квітня Оксана Корчинська, волонтерка, розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують.
  • Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка.
  • Майор, заступник командира 71-го військового мобільного госпіталю Дмитро Пилипець вважає, що звільнення Віктора Писанка з посади керівника Запорізького військового госпіталю є саботажем і диверсією з боку командування Медичних сил Збройних сил України під час війни з Росією

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Путін капут
11 травня, 2022 середа
Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків
12 травня, 2022 четвер
Росія заявила про готовність відкрити коридори з окупованих районів до третіх країн і на підконтрольну Україні територію
Військова допомога США
12 травня, 2022 четвер
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.61
    Продаж 33.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
13 травня
20:02
Нафтогаз
"Активи пов'язаних із РФ компаній мають перейти державі": Шмигаль анонсував передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
20:01
обстріл Київ
У Києві відновить роботу розбомблений росіянами ТРЦ Retroville
20:00
Київський Безпековий Форум. Дискусія "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель". ОНЛАЙН
19:59
Порошенко привіз у стрілецький батальйон бронежилети, засоби зв’язку та "дещо зі зброї"
19:58
зерно хліб пшениця елеватор
Україна допускає експорт зерна через Білорусь, але це питання складних політичних домовленостей, - Мінекономіки
19:57
інфекційне відділення у Рубіжному
У Рубіжному окупанти захопили найкраще на Луганщині інфекційне відділення, - Денісова
19:52
Збірна України
Ліга націй: збірна України проведе два домашні матчі у Польщі
19:48
Петер Сійярто
Угорщині потрібно 700-750 млн євро інвестицій, щоб відмовитись від російської нафти, - Сійярто
19:33
Генштаб ЗСУ
На Харківщині окупанти прикривають відхід військ та намагаються не впустити українських вояків у тил під Ізюмом, - Генштаб ЗСУ
19:33
гроші, долари
У Дії тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тис. гривень, - Мінцифри
19:27
Окупаційна влада Південної Осетії підготувала "документи" для проведення "референдуму" про приєднання до Росії
19:24
Берлін
"Зупиніть геноцид": у Німеччині українки провели акцію на підтримку захисників Маріуполя, активісток оштрафувала поліція
19:23
Укрзалізниця
Укрзалізниця нарощує показники вантажних перевезень
19:09
Кирило Буданов
Війна в Україні досягне переломного моменту у серпні, а більшість бойових дій завершаться до кінця року, - начальник Головного управління розвідки Буданов
19:04
острів Зміїний
Росія перекинула сили ППО на острів Зміїний, - розвідка
19:01
В окупованому Генічеську росіяни намагаються провести "перепис населення"
18:59
Путін
У Путіна рак крові, - The Mirror
18:54
далекобійник
Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального, - Найєм
18:48
Андрій Лунін
Лунін отримає ще один шанс у "Реалі"
18:47
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін поговорив з Шойгу вперше за час повномасштабної війни РФ проти України
18:35
діти-переселенці
Російські військові під час фільтрації допитують дітей із Маріуполя, - Андрющенко
18:33
РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії 14 травня
18:29
окупанти
"Он там в туалет хотел сильно... он пошёл – мы его в спину": окупант розповів матері, як розстріляв українського військовополоненого
18:28
фінляндія швеція нато
Швеція не має підтверджень, що Туреччина протистоятиме її вступу в НАТО
18:09
ЗСУ
Мінус 100 одиниць бойової техніки, сотні вбитих: ЗСУ відкинули окупантів від Сіверського Донця після 8 діб атак, - Бутусов
18:05
Серхіо Агуеро
"Ман Сіті" відкрив статую найкращому бомбардиру в історії клубу, який закінчив кар'єру через хворобу серця
17:59
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - це результат агресивної війни Путіна проти України, - експосол США в Україні Гербст
17:49
демонтували радянські пам'ятники
У Коростені на Житомирщині демонтували два радянські пам'ятники
17:48
знищений драмтеатр у Маріуполі
Окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, – CNN оприлюдила нові супутникові знімки
17:43
карта бойових дій-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 16:00 13 травня
17:34
"Динамо"
Вдруге в історії "Динамо" не дограло чемпіонат. У 1941 році через напад німецьких загарбників, а тепер через російських, - Суркіс в день народження клубу
17:32
Ексклюзив
Україна-НАТО
НАТО не готове прийняти Україну до Альянсу, - експосол США в Україні Гербст
17:30
водопостачання вода
У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання 
17:26
російські військові окупанти
"Я був настільки побитий, що вражень від електроструму ніяких": староста Старої Збур'ївки на Херсонщині розповів про катування в полоні окупантів
17:26
Скульптура "Крик української матері"
У столиці Болгарії навпроти пам’ятника радянським окупантам з’явився монумент, присвячений війні в Україні
17:24
церква УПЦ
6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ
17:22
Андрій Ярмоленко, збірна України
Петраков викликав у збірну України 10 футболістів, які виступають в іноземних клубах
17:17
Харків
У Харкові відновить роботу наземний громадський транспорт, - Терехов
17:05
афіша кінофестивалю
Вісім найсвіжіших фільмів: У Львові та Києві відбудеться кінофестиваль "Нова українська хвиля"
17:03
Закатовано й убито
Закатовано й убито до 50 людей, 120 викрадено: мешканців окупованої Херсонщини тероризують російські вербувальники з ФСБ і колишні "вагнерівці"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV