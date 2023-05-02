Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Була б політична воля, то можна було б закрити хоча б корупційні дірки на митниці на акцизних товарах. Одразу 120 млрд гривень на рік митниці - це рівень корупції. Це, до речі, не моя оцінка, це ДБР оцінює. 20 млрд гривень гральний бізнес, 20 млрд гривень нелегальний обіг тютюну - от вам 260 млрд. Для цього треба збавити обороти деяким представникам Офісу президента і поприбирати себе і деяких силовиків з цих корупційних потоків, що напевне не хочуть робити", - прокоментував депутат питання щодо можливості виділення додаткового фінансування для військових.

Стосовно можливості додаткових законів щодо митних зборів Железняк зазначив, що "якби можна було прийняти норму закону про те, що митниці, СБУ, ДБР, Нацполіції заборонити красти, то ми б тут достатньо швидко це зробили". Зокрема він також додав, що ці позиції вже є в чинних законах України.

"Нічого не заважає чинній владі зупинити зараз крадіжки на митниці з першої хвилини, як буде прийняте таке рішення", - зазначив він.

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Ярослав Железняк зокрема навів до прикладу схему "ламаного інвойсу".

"Ви купуєте навушники в умовній Туреччині за 100 доларів, а розмитнюєте їх за іншою вже ціною, наприклад за 10 доларів. От ви 10 разів обманули державу щонайменше на ПДВ", - сказав він.

Депутат також зазначив, що є частина митних платежів, які ніколи не зберуть і так відбувається у всіх країнах.

"Я вам чесно скажу, якщо на посту буде або відділ по боротьбі з контрабандою, або правоохоронці, які не "в темі" і не "в долі" - майже неможливо протягнути контрабанду. На це потрібна політична воля. На жаль, митницю дуже сильно розграбували останні роки й у нас немає митних терміналів своїх", - додав він.