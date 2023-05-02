Нардеп Железняк: для фінансування військових можна додатково знайти 120 млрд на рік, якщо закрити корупційні дірки на митниці
Народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що для фінансування українських військових можна додатково знайти 120 млрд на рік, якщо закрити корупційні дірки на митниці
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"Була б політична воля, то можна було б закрити хоча б корупційні дірки на митниці на акцизних товарах. Одразу 120 млрд гривень на рік митниці - це рівень корупції. Це, до речі, не моя оцінка, це ДБР оцінює. 20 млрд гривень гральний бізнес, 20 млрд гривень нелегальний обіг тютюну - от вам 260 млрд. Для цього треба збавити обороти деяким представникам Офісу президента і поприбирати себе і деяких силовиків з цих корупційних потоків, що напевне не хочуть робити", - прокоментував депутат питання щодо можливості виділення додаткового фінансування для військових.
Стосовно можливості додаткових законів щодо митних зборів Железняк зазначив, що "якби можна було прийняти норму закону про те, що митниці, СБУ, ДБР, Нацполіції заборонити красти, то ми б тут достатньо швидко це зробили". Зокрема він також додав, що ці позиції вже є в чинних законах України.
"Нічого не заважає чинній владі зупинити зараз крадіжки на митниці з першої хвилини, як буде прийняте таке рішення", - зазначив він.
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Ярослав Железняк зокрема навів до прикладу схему "ламаного інвойсу".
"Ви купуєте навушники в умовній Туреччині за 100 доларів, а розмитнюєте їх за іншою вже ціною, наприклад за 10 доларів. От ви 10 разів обманули державу щонайменше на ПДВ", - сказав він.
Депутат також зазначив, що є частина митних платежів, які ніколи не зберуть і так відбувається у всіх країнах.
"Я вам чесно скажу, якщо на посту буде або відділ по боротьбі з контрабандою, або правоохоронці, які не "в темі" і не "в долі" - майже неможливо протягнути контрабанду. На це потрібна політична воля. На жаль, митницю дуже сильно розграбували останні роки й у нас немає митних терміналів своїх", - додав він.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
- 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.
- 2 травня народний депутат Олег Синютка в етері Еспресо повідомив, що робочу групу щодо законопроєкту про додаткові виплати військовим мають створити протягом 10 днів.
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