Нардепка Совсун: заборонити УПЦ (МП) в Україні уряд вважає необґрунтованим
Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун заявила, що Кабмін відповів відмовою на пропозицію припинити права оренди Українською православною церквою московського патріархату будівель Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської Лавр і вважає необґрунтованими спроби заборонити УПЦ (МП)
Про це Совсун написала у Facebook, оприлюднивши відповідь Мінкульта на депутатське звернення.
"Я отримала відповідь на звернення про розірвання оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської Лаври для УПЦ (МП). Які, нагадаю, українська держава віддала безкоштовно й безстроково. Що ж відповів Кабмін? Лаври передані в оренду на підставі типових угод, в яких є положення про розірвання за взаємною згодою. Ну правильно, яке ж РПЦ, тобто УПЦ (МП) погодиться віддати Києво-Печерську Лавру разом з усіма паркомісцями для мерседесів? Одностороннє розірвання угоди з боку держави можливе лише у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження", - написала Совсун.
При цьому депутатка нагадала про причетність членів УПЦ (МП) до російської військової агресії.
"Цікаво, коли гipкін-cтpєлков писав: "Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської Лаври. Повністю. До останньої людини", а потім Рociя обстріляла і підпалила Святогірську Лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?" - написала Совсун.
Нардепка зазначила, що уряд відмовив не лише у припиненні оренди української нерухомості церквою московського патріархату, але й у тому, щоб заборонити передачу УПЦ (МП) храмів у подальшому.
"На думку Кабміну, спроби заборонити УПЦ (МП) - необгрунтовані. Адже немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень, тобто вироки судів, постанов про стягнення тощо. А навіть якби були - потрібно було б довести, що конкретні представники УПЦ (МП) пов'язані з діяльністю організації. Також уряд вважає, що дискримінувати релігійні організації, центр яких знаходиться в державі-агресорці - не можна. І лаври, відповідно, повернути в державну власність - також не можна. Я передбачала таку реакцію, тому й підняла питання про подальшу заборону передачі храмів на користь УПЦ (МП). Але, виявляється, поставити запобіжники проти такого недалекоглядного розбазарювання в майбутньому - також не можна", - написала Совсун.
"Хоча Кабмін мав би розробити зміни до тих законопроєктів, які йому зараз заважають. Бо взагалі-то це і є робота Кабміну - пропонувати рішення, а не просто плакатися через недосконалість всесвіту. Підхід міністерств має бути проактивним. І Мінкульту, і Міносвіти, і МОЗ, і Мін'юсту. Зараз всі мають бути максимально мобілізовані й робити все, щоб на своїх фронтах зберегти нашу незалежність. Загроза національній безпеці вимагає швидких та рішучих дій, і це один з тих випадків, коли дух права має бути важливішим за його букву. Бо поки ми граємося в "законодавством не передбачено" — наші захисники й захисниці віддають свої життя. А ми ставимо їх під ще більший ризик тим, що не робимо нічого, аби зупинити ворога в тилу", - підсумувала Совсун.
- Нагадаємо, у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула Православній церкві України умови для перемовин.
- Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що УПЦ (МП) намагається покращити ставлення до себе українського суспільства без фактичного розриву стосунків з російською православною церквою та очільником московського патріархату Кирилом Гундяєвим.
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