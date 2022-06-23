Нардепка Совсун: заборонити УПЦ (МП) в Україні уряд вважає необґрунтованим

Про це Совсун написала у Facebook, оприлюднивши відповідь Мінкульта на депутатське звернення.

"Я отримала відповідь на звернення про розірвання оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської Лаври для УПЦ (МП). Які, нагадаю, українська держава віддала безкоштовно й безстроково. Що ж відповів Кабмін? Лаври передані в оренду на підставі типових угод, в яких є положення про розірвання за взаємною згодою. Ну правильно, яке ж РПЦ, тобто УПЦ (МП) погодиться віддати Києво-Печерську Лавру разом з усіма паркомісцями для мерседесів? Одностороннє розірвання угоди з боку держави можливе лише у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження", - написала Совсун.

При цьому депутатка нагадала про причетність членів УПЦ (МП) до російської військової агресії.

"Цікаво, коли гipкін-cтpєлков писав: "Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської Лаври. Повністю. До останньої людини", а потім Рociя обстріляла і підпалила Святогірську Лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?" - написала Совсун.

Нардепка зазначила, що уряд відмовив не лише у припиненні оренди української нерухомості церквою московського патріархату, але й у тому, щоб заборонити передачу УПЦ (МП) храмів у подальшому.

"На думку Кабміну, спроби заборонити УПЦ (МП) - необгрунтовані. Адже немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень, тобто вироки судів, постанов про стягнення тощо. А навіть якби були - потрібно було б довести, що конкретні представники УПЦ (МП) пов'язані з діяльністю організації. Також уряд вважає, що дискримінувати релігійні організації, центр яких знаходиться в державі-агресорці - не можна. І лаври, відповідно, повернути в державну власність - також не можна. Я передбачала таку реакцію, тому й підняла питання про подальшу заборону передачі храмів на користь УПЦ (МП). Але, виявляється, поставити запобіжники проти такого недалекоглядного розбазарювання в майбутньому - також не можна", - написала Совсун.

"Хоча Кабмін мав би розробити зміни до тих законопроєктів, які йому зараз заважають. Бо взагалі-то це і є робота Кабміну - пропонувати рішення, а не просто плакатися через недосконалість всесвіту. Підхід міністерств має бути проактивним. І Мінкульту, і Міносвіти, і МОЗ, і Мін'юсту. Зараз всі мають бути максимально мобілізовані й робити все, щоб на своїх фронтах зберегти нашу незалежність. Загроза національній безпеці вимагає швидких та рішучих дій, і це один з тих випадків, коли дух права має бути важливішим за його букву. Бо поки ми граємося в "законодавством не передбачено" — наші захисники й захисниці віддають свої життя. А ми ставимо їх під ще більший ризик тим, що не робимо нічого, аби зупинити ворога в тилу", - підсумувала Совсун.

Нагадаємо, у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула Православній церкві України умови для перемовин.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що УПЦ (МП) намагається покращити ставлення до себе українського суспільства без фактичного розриву стосунків з російською православною церквою та очільником московського патріархату Кирилом Гундяєвим.

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