НАТО зараз переосмислює свою роль як оборонного союзу, - політичний аналітик Сухарина
Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, вважає, що діяльність НАТО була суттєво зменшена у порівнянні з періодом Холодної війни, а також мир у Європі та відсутність великих глобальних воєн стали сприйматися як даність
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Фактично, фонд "Демократичні ініціативи" з 90-х років просуває тему приєднання України до НАТО. За цей час ця тема була дуже гострою в нашій країні, але самі країни НАТО та НАТО як організація фактично дещо змінили свій вектор діяльності. Протягом цього часу діяльність Альянсу була суттєво зменшена у порівнянні з періодом холодної війни. Також мир у Європі та відсутність великих глобальних воєн стали сприйматися як даність" – зазначив політичний експерт.
Аналітик зауважив, що багато країн НАТО і НАТО як організація вже переосмислюють свою роль як надійного та ефективного оборонного союзу, який може надати безпеку своїм членам, а також більш глобальні цілі, як мир для країн, пов'язаних з Альянсом.
Андрій Сухарина прокоментував можливі очікування України щодо членства у НАТО: "Навряд чи ми зможемо стати членами НАТО у короткотерміновій перспективі, це малоймовірно. Ми можемо просити НАТО продовжувати підтримку Україні, тому що ця війна буде довгою і дуже важкою, як всі вже про це кажуть. І мова йде не про те, що Україні потрібно поставити якусь конкретну кількість зброї, а мова про те, що Україні потрібно це постійно, кожного місяця, кожного тижня, кожного дня".
Політичний експерт підкреслив, що потік допомоги, техніки потрібен Україні постійно для перемоги у цій довгостроковій війні, щоб забезпечувати наші резерви та відновлювати втрачений потенціал.
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