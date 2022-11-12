Найбільшу в російській історії держпрограму озброєнь зупинили через провали в Україні
У РФ припинено найбільшу в сучасній російській історії державну програму виробництва зброї, на яку з федерального бюджету за останні 10 років було виділено 20 трлн рублів
Про це повідомляє The Moscow Times
Володимир Путін на початку листопада доручив переписати нормативи постачання армії та привести їх "у відповідність до реальних потреб" збройних сил. Згідно з переліком доручень, реалізувати наказ потрібно в максимально короткий термін – до 14 листопада. Відповідальними за його реалізацію призначено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та голову міноборони РФ Сергія Шойгу.
Фактично цим дорученням Путін припинив дію державної програми озброєнь – опорного плану, на основі якого військово-промисловий комплекс працював останніми роками. Чинна програма вже не є документом, згідно з яким проводять закупівлю озброєнь і фінансують військово-промисловий комплекс. Про це повідомили "Ведомости" з посиланням на джерело, близьке до російського міноборони, та топменеджер підприємства оборонної промисловості.
Також, як додало джерело видання, припинено розробку й нової державної програми, яку оцінювали у 22 трлн рублів. Причина, за його словами, полягає в тому, що треба "переглянути пріоритети", виходячи з досвіду кампанії в Україні.
Державну програму виробництва зброї в РФ запустили на початку 2010-х, відтак кожні п'ять років розширювали. На неї витрачали близько двох трильйонів рублів щорічно – дві третини оборонного бюджету. За планом, до 2020 року до військ мали б надійти дивізіони танків "Армата", новий стратегічний бомбардувальник, 600 літаків і тисячі гелікоптерів, а частка сучасного озброєння мала зрости до 70%. Проте в лютому російська армія вторглася в Україну зі старою технікою, паперовими картами й за кілька місяців вичерпала запаси високоточних ракет. По озброєння Кремль мусить звертатися до Ірану та КНДР, а по форму для військових – до Білорусі.
Як зазначив ще в середині жовтня заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, російський військово-промисловий комплекс більш не здатний виробляти й обслуговувати "критично значуще обладнання для операцій в Україні". Зокрема через те, що по ВПК вдарили західні санкції, які відрізали заводи від високотехнологічних товарів. Найбільш плачевна ситуація – в російській мікроелектроніці, де компонентів для випуску зброї вже практично немає.
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9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. А 11 листопада українські розвідники повідомили, що в місто зайшли воїни ЗСУ, в центрі Херсона вивісили український прапор.
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