Найбільшу в російській історії держпрограму озброєнь зупинили через провали в Україні

Про це повідомляє The Moscow Times

Володимир Путін на початку листопада доручив переписати нормативи постачання армії та привести їх "у відповідність до реальних потреб" збройних сил. Згідно з переліком доручень, реалізувати наказ потрібно в максимально короткий термін – до 14 листопада. Відповідальними за його реалізацію призначено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та голову міноборони РФ Сергія Шойгу.

Фактично цим дорученням Путін припинив дію державної програми озброєнь – опорного плану, на основі якого військово-промисловий комплекс працював останніми роками. Чинна програма вже не є документом, згідно з яким проводять закупівлю озброєнь і фінансують військово-промисловий комплекс. Про це повідомили "Ведомости" з посиланням на джерело, близьке до російського міноборони, та топменеджер підприємства оборонної промисловості.

Також, як додало джерело видання, припинено розробку й нової державної програми, яку оцінювали у 22 трлн рублів. Причина, за його словами, полягає в тому, що треба "переглянути пріоритети", виходячи з досвіду кампанії в Україні.

Державну програму виробництва зброї в РФ запустили на початку 2010-х, відтак кожні п'ять років розширювали. На неї витрачали близько двох трильйонів рублів щорічно – дві третини оборонного бюджету. За планом, до 2020 року до військ мали б надійти дивізіони танків "Армата", новий стратегічний бомбардувальник, 600 літаків і тисячі гелікоптерів, а частка сучасного озброєння мала зрости до 70%. Проте в лютому російська армія вторглася в Україну зі старою технікою, паперовими картами й за кілька місяців вичерпала запаси високоточних ракет. По озброєння Кремль мусить звертатися до Ірану та КНДР, а по форму для військових – до Білорусі.

Як зазначив ще в середині жовтня заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, російський військово-промисловий комплекс більш не здатний виробляти й обслуговувати "критично значуще обладнання для операцій в Україні". Зокрема через те, що по ВПК вдарили західні санкції, які відрізали заводи від високотехнологічних товарів. Найбільш плачевна ситуація – в російській мікроелектроніці, де компонентів для випуску зброї вже практично немає.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. А 11 листопада українські розвідники повідомили, що в місто зайшли воїни ЗСУ, в центрі Херсона вивісили український прапор.

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