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Найкращі роботодавці для ветеранів: опубліковано рейтинг

5 вересня, 2023 вiвторок
15:32
Економіка Церемонія нагородження 25 кращих роботодавців для ветеранів

Видання Forbes Ukraine спільно із консалтинговою фірмою Korn Ferry Ukraine вперше визначили найкращих роботодавців України для ветеранів. У нього увійшли компанії, які запровадили найповніші і грунтовні системи адаптації демобілізованих колег

Рейтинг 25 найкращих роботодавців наводить  Forbes.ua.

"Цей список не вичерпаний, проте 25 компаній, що увійшли до нього, розбудовують найповніші та найґрунтовніші системи адаптації для демобілізованих колег", - йдеться на сайті.

Щоб створити рейтинг, видання розіслало анкети із 10 питаннями про програми адаптації ветеранів до 116 найбільших українських компаній та банків із понад 1000 співробітників. Участь погодилися взяти більше половини – решта відмовились, посилаючись на недостатню підготовку програми адаптації, або не відповіли на запит.

Найвідповідніші анкети Forbes Ukraine розіслав журі, що оцінювало компанії за п’ятибальною шкалою, враховуючи кількість ветеранів, які вже повернулися до роботи.

У рейтинг найкращих увійшли шість компаній із ІТ (EPAM, Сiklum, SoftServe, Eleks, Ubisoft та Intellias), чотири із сектору виробництва товарів широкого вжитку (Carlsberg Ukraine, AB InBev Efes Ukraine, Філліп Моріс Україна, Біосфера), три з фінансів (Райфайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ), по дві агро-промислового комплексу, ритейлу, телекому та паливно-енергетичного комплексу (МХП та Kernel, мережі магазинів “Аврора” та “МЕТРО”, Київстар та Vodafone, ДТЕК та Укренерго).

Єдиними лідерами у своїх категоріях були визнані Ferrexpo (металургія), Укрзалізниця (транспорт), Нова Пошта (логістика) та Starlight Media (медіа). 

Компанії створюють ветеранські спільноти, впроваджують інститути менторства, готують команди і керівників, переглядають медстрахування, розбудовують програми лікування та не шукають універсальних рішень.

Наприклад, МХП складає плани адаптації, що можуть тривати понад рік. Кожному із демобілізованих колег з інвалідністю в “Укрзалізниці” знаходять нову роль - навіть якщо для цього треба переїхати, здобути нові навички або професію. Рідні співробітників ELEKS мають можливість отримати психологічну допомогу в центрі компанії. У “Новій Пошті” ввели нові посади: фахівець з роботи із мобілізованими та фахівець з роботи із ветеранами. Ferrexpo проводить для вебінари, які навчають уникати ймовірних конфліктів під час спілкування з ветеранами, в компанії розширили реабілітаційну програму підтримки співробітників-ветеранів, яка діє з 2014 року.

“Попереду - довгий шлях”, - зазначають у Forbes, адже із ветеранами в Україні працюватиме кожен.

Рейтинг “25 найкращих роботодавців України для ветеранів” був оголошений під час проведення форуму “Незалежні” у Львові 25 серпня 2023 року. 

  •  Український бізнес вже розробляє і запроваджує програми підтримки співробітників, які повертаються з війни.

Суспільство
Укрзалізниця
Приватбанк
Нова пошта
Війна з Росією
Ferrexpo
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