Найкращий боксер світу відмовився від бою з Усиком
Едді Рейносо, який є тренером мексиканського боксера Сауля Альвареса, заявив, що його підопічний не проводитиме бій з Олександром Усиком
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Рейносо, немає жодних шансів на бій Усик - Альварес, адже українець виступає у надважкій вазі.
"Немає жодних шансів, що Канело битиметься з Усиком. Він боєць надважкої ваги", - сказав тренер Альвареса Едді Рейносо.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.
- 15 грудня стало відомо, що бій Олександра Усика проти Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі.
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