Найкращий боксер світу відмовився від бою з Усиком

Про це повідомляє Boxing News 24.



За словами Рейносо, немає жодних шансів на бій Усик - Альварес, адже українець виступає у надважкій вазі.



"Немає жодних шансів, що Канело битиметься з Усиком. Він боєць надважкої ваги", - сказав тренер Альвареса Едді Рейносо.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.

15 грудня стало відомо, що бій Олександра Усика проти Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі.

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