"Найпопулярніша - внутрішньополітична": політолог Фесенко назвав версії щодо прослушки в кабінеті у Залужного

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Поки що не треба поспішати з висновками версій щодо наявності прослушки у кабінеті Залужного. Вже відбувається увага на внутрішній слід, на тему опонентів Залужного, що саме вони за ним слідкують. Версія традиційна, тому що у нас завжди всі за всіма слідкують. Це наша давня і не дуже добра традиція. Але була інформація, що це приміщення раніше було державним, потім належало приватним структурам, і ніби то ці жучки, які знайшли, не функціональні й не були підключені. Тобто вони не були частиною системи прослуховування. А якщо вони не були активні, то в чому тоді сенс?" - наголосив Фесенко.

За словами політолога, якби знайшли активовану систему прослуховування у кабінеті Залужного, то це був би серйозний предмет для небезпеки. Зокрема з точки зору інтересів ворога, і навіть з точки зору внутрішніх інтриг.

"Можливо - це залишки тотальної системи прослушки, яка залишилася з часів Януковича. Була ще одна версія, що жучки підкинули, щоб продемонструвати, що за Залужним слідкують. Тобто версія піару на користь Залужного й проти його опонентів. Версії можуть бути різні. Найбільш популярна версія, що це пов'язано з внутрішньою політикою", - додав Фесенко.