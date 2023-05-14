Незручність? Ніяковість? Ну, щонайменше.

Але ж в нас цілком звично кажуть про Херсонщину як про "таврійський напрямок". Бо, мовляв, "так склалося історично". І взагалі - "що тут поганого?".

Ну, принаймні стільки ж поганого, що й в слові "Новоросія". Воно вам подобається?

З’явилися вони майже одночасно. І з однієї метою: забути, викреслити з історії населення краю, що жило тут до приходу росіян.

Відмінність лише одна. "Новоросія" - назва, спрямована в майбутнє цих земель, коли всі їхні мешканці будуть по-шульгінськи "русскими, русскими, русскими" - іншої перспективи в імперії в них не мало бути. А "Таврія" – нібито в минуле, коли до Криму не дісталися навіть скіфи з давніми греками, а в горах і на південному узбережжі мешкали напівлегендарні племена таврів. З натяком, що всі, хто з’явилися після – лише зайди, яких і викинути з півострова не шкода.

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Але й це насправді фальсифікація. Бо до приходу росіян ніякої Таврії чи Тавриди (ще один покруч, "увічнений" в назві радянського шмурдяка) в історії Причорномор’я не існувало ніколи. Єдине, що й справді нагадувало про таврів – це антична і ранньосередньовічна назва області Таврика, яка стосувалася саме південного кримського узбережжя і була успішно забута місцевими мешканцями за кілька століть до Катерини II.

Назва Таврія була вигадана штучно – одночасно з анексією. І нав’язувалася свідомо — як замінник слова "Крим" - незручного для цариці та її фаворита Потьомкіна вже самим фактом свого існування

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Натомість назва Таврія була вигадана штучно – одночасно з анексією. І нав’язувалася свідомо — як замінник слова "Крим" - незручного для цариці та її фаворита Потьомкіна вже самим фактом свого існування.

Показово при цьому, що "таврійським" оголосили не лише півострів, а й землі ханства на північ від Перекопа – так звану Північну Таврію, яку в радянські часи "для спрощення" іноді називали просто Таврією (півострів "явочним порядком" повернув собі назву Крим). Але хай скажуть прихильники версії "це лише згадка про таврів" – чи чули вони хоча б щось про давніх таврів на лівобережжі Дніпра?

Щоб зрозуміти почуття киримли, досить лише нагадати, що так само влада імперії намагалися "замінити" Україну Малоросією. Українців можуть спитати, а що поганого у визначенні "малороси"? Адже "Мала Русь" - це "всього лише" термін для позначення "початкової Русі"?

Зрештою, щоб зрозуміти почуття киримли, досить лише нагадати, що так само влада імперії намагалися "замінити" Україну Малоросією. Українців можуть спитати, а "що поганого" у визначенні "малороси"? Адже "Мала Русь" - це "всього лише" термін для позначення "початкової Русі"? Можливо, "малоросійством" варто навіть пишатися? А потім підтягнуться й ті, хто згадає як "споконвіку" називали євреїв і чому в цьому слові "немає нічого образливого"…

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Але ж людям пристойним має вистачити лише того, що образливими ці назви вважають самі євреї чи українці.

Те ж саме із Таврією. Можна скільки завгодно пояснювати, що "таври не винні", але для киримли ця назва є саме образливим нагадуванням про брутальне знищення імперією їхньої історії, їхньої культури, самої їхньої ідентичності. І наполягати на ній, бо "так мені зручно", згадуючи принагідно персонажів зі стрічки "В бой идут одни старики" і модель автомобіля, просто неетично, нерозумно і непередбачливо.

Невже у нашій мові немає інших, куди милозвучніших, історично обґрунтованіших і при цьому менш контроверсійних назв?

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Про автора. Олексій Мустафін, український журналіст, телевізійний менеджер, політик, автор книжок науково-популярного спрямування

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