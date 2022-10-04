НБУ повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих карток на іноземні банки, - Фурман

Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Такі перекази дали можливість українцям підтримати своїх рідних та близьких, які вимушено виїхали за кордон. Після понад 7 місяців воєнного стану, потреба в такому інструменті зменшується. Водночас ризики його використання, щоб обійти ризики на купівлю валюти збільшується. Такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України", - сказав Фурман.

Тому 5 жовтня послуга переказу з гривневих платіжних карток на рахунки іноземних банків неможлива.

Утім українці й надалі зможуть переказувати гроші за кордон для оплати навчання, медицини, послуг з транспортування хворих, аліментів та іншого.

"Окремо українці можуть відправляти кошти для юридичної особи нерезидента", - додається в повідомленні.