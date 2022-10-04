НБУ повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих карток на іноземні банки, - Фурман
Від завтра, 5 жовстня, Національний банк України повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на рахунки іноземних банків
Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.
"Такі перекази дали можливість українцям підтримати своїх рідних та близьких, які вимушено виїхали за кордон. Після понад 7 місяців воєнного стану, потреба в такому інструменті зменшується. Водночас ризики його використання, щоб обійти ризики на купівлю валюти збільшується. Такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України", - сказав Фурман.
Тому 5 жовтня послуга переказу з гривневих платіжних карток на рахунки іноземних банків неможлива.
Утім українці й надалі зможуть переказувати гроші за кордон для оплати навчання, медицини, послуг з транспортування хворих, аліментів та іншого.
"Окремо українці можуть відправляти кошти для юридичної особи нерезидента", - додається в повідомленні.
- 29 липня Національний банк України прийняв постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Таким рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.
- Національний банк України 9 серпня ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" номіналом 5 грн і випустив медаль Служби безпеки України.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів продало на аукціоні облігацій внутрішньої держпозики на 2 096 млн в еквіваленті.
- Найбільш перспективним способом підвищення привабливості гривневих інструментів у Нацбанку вважають продаж ОВДП з власного портфеля. Такі операції нададуть альтернативну можливість учасникам ринку (насамперед населенню та бізнесу) купувати безризикові гривневі фінансові інструменти з привабливою дохідністю та гнучкою строковістю для захисту гривневих заощаджень від інфляції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.74Продаж 39.99
- Актуальне
- Важливе