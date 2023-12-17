"Не мовчи, полон вбиває": у Запоріжжі рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг з вимогою про обмін
Близько 200 рідних захисників Маріуполя, які потрапили в російський полон, вийшли на акцію "Не мовчи, полон вбиває" у Запоріжжі з вимогою активізувати процес обміну, останній з яких був у червні
Про це повідомляє Укрінформ.
"Кожну хвилину їх катують. Це не образність, це правда. Їм ламають пальці, гвалтують. Те, що не може собі уявити жодна нормальна людина, коїться з нашими хлопцями, з нашими левами. Їх ламають, їх бояться і тому ненавидять. Ось ці люди, хто тут зібрався, то сталеві мальви. Мальва - це символ дому, затишку. Зараз ці матері, доньки, сестри, наречені мають стояти й бути сталевими і чекати додому. Ми маємо зробити все, аби хлопці повернулись і мальви знову квітли. Люди світу, вільні люди - до вас звертаюсь: говоріть про них, допоможіть нам вернути наших левів живими", - закликала організаторка акції Ольга Плечун.
Вона нагадала, що останній обмін військовополоненими був у червні, а у полоні росіян наразі перебувають понад 2 тис. військових. Росіяни судять полонених військових за кримінальним кодексом, що є порушення прав людини.
"Травень-червень був останній обмін. Потім жодного зрушення. Не тому, що ми не хочемо, у нас є ким обмінюватись. Мордор не йде. Вони хочуть прикриватись нашими хлопцями, то "туз" в рукаві", - сказала організаторка.
Взяв участь в акції й волонтер з Норвегії Петро Скроцький, який назвав Маріуполь містом героїв.
"Сумно і плачу, що є країни, які забули, що йде війна. Хочу, аби хлопців повернули. Такими акціями можна повернути хлопців додому, бо кожен маленький опір - це маленька цеглина до перемоги. Не можна зупинятись. Простий лайк, репости в соцмережах - все має значення. Війна зараз не лише на фронті з автоматом, а й в інформаційному просторі", - сказав він.
На плакатах, які тримали мітингувальники, були фото та імена їхніх рідних. Деякі діти, які також були присутні на акції, народились тоді, коли їхні батьки вже потрапили в полон і тому ще жодного разу навіть їх не бачили.
Люди утворили живий ланцюг та скандували: "Не мовчи, полон вбиває". Перед будівлею Запорізької ОДА вони встановили металеву ялинку з колючим дротом, яка символізує, що друге Різдво українські військові знаходяться в полоні.
Що відомо про обмін полоненими
9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.
11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
У серпні стало відомо, що Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими. Згідно з Женевськими конвенціями, в комісію залучаються троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.
Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими. Аби цей механізм запрацював, їх має сформувати й ворожа сторона.
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