Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Не мовчи, полон вбиває": у Запоріжжі рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг з вимогою про обмін

"Не мовчи, полон вбиває": у Запоріжжі рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг з вимогою про обмін

17 грудня, 2023 неділя
14:48
Війна з Росією акція у Запоріжжі

Близько 200 рідних захисників Маріуполя, які потрапили в російський полон, вийшли на акцію "Не мовчи, полон вбиває" у Запоріжжі з вимогою активізувати процес обміну, останній з яких був у червні

Про це повідомляє Укрінформ.

"Кожну хвилину їх катують. Це не образність, це правда. Їм ламають пальці, гвалтують. Те, що не може собі уявити жодна нормальна людина, коїться з нашими хлопцями, з нашими левами. Їх ламають, їх бояться і тому ненавидять. Ось ці люди, хто тут зібрався, то сталеві мальви. Мальва - це символ дому, затишку. Зараз ці матері, доньки, сестри, наречені мають стояти й бути сталевими і чекати додому. Ми маємо зробити все, аби хлопці повернулись і мальви знову квітли. Люди світу, вільні люди - до вас звертаюсь: говоріть про них, допоможіть нам вернути наших левів живими", - закликала організаторка акції Ольга Плечун.

Вона нагадала, що останній обмін військовополоненими був у червні, а у полоні росіян наразі перебувають понад 2 тис. військових. Росіяни судять полонених військових за кримінальним кодексом, що є порушення прав людини.

"Травень-червень був останній обмін. Потім жодного зрушення. Не тому, що ми не хочемо, у нас є ким обмінюватись. Мордор не йде. Вони хочуть прикриватись нашими хлопцями, то "туз" в рукаві", - сказала організаторка.

Взяв участь в акції й волонтер з Норвегії Петро Скроцький, який назвав Маріуполь містом героїв.

"Сумно і плачу, що є країни, які забули, що йде війна. Хочу, аби хлопців повернули. Такими акціями можна повернути хлопців додому, бо кожен маленький опір - це маленька цеглина до перемоги. Не можна зупинятись. Простий лайк, репости в соцмережах - все має значення. Війна зараз не лише на фронті з автоматом, а й в інформаційному просторі", - сказав він.

На плакатах, які тримали мітингувальники, були фото та імена їхніх рідних. Деякі діти, які також були присутні на акції, народились тоді, коли їхні батьки вже потрапили в полон і тому ще жодного разу навіть їх не бачили.

Люди утворили живий ланцюг та скандували: "Не мовчи, полон вбиває". Перед будівлею Запорізької ОДА вони встановили металеву ялинку з колючим дротом, яка символізує, що друге Різдво українські військові знаходяться в полоні.

Що відомо про обмін полоненими

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. 

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона. 

У серпні стало відомо, що Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими. Згідно з Женевськими конвенціями, в комісію залучаються троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими. Аби цей механізм запрацював, їх має сформувати й ворожа сторона.

Суспільство
Україна
Росія
Запоріжжя
полонені
Читайте також:
Дмитро Полянський
17 грудня, 2023 неділя
Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"
Тетяна Чорновол
Автор Христина Яцків
16 грудня, 2023 субота
Я зараз стикаюся з тим, що командири хваляться кількістю втрат: військова Тетяна Чорновол у розмові з Еспресо
Сергій Лавров
15 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 грудня
15:36
путін
Путін назвав теорію Байдена про подальші плани Росії атакувати країни НАТО "повною нісенітницею"
15:33
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський і Байден узгодили новий формат війни в наступному році, - Чалий
15:12
Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар": у компанії розповіли про стан відновлювальних робіт
15:06
Херсон
Окупанти вдарили по центру Херсона: загинув літній чоловік
15:03
Жоден рекрутинг не поповнить втрати у ЗСУ, тільки мобілізація, - Буданов
14:57
Обстріл Сумщини 17 грудня
Росіяни із САУ обстріляли Краснопілля на Сумщині: у власному будинку загинула жінка
14:53
Кадр з ефіру Еспресо: Арсеній Яценюк
Варіант формули миру - Україна в НАТО та ЄС і новий світовий порядок, - Арсеній Яценюк
14:47
Дональд Туск
Туск скасував візит до Естонії через виявлений коронавірус у прем'єрки країни
14:35
Ураган Ян
Аргентину накрив потужний ураган: внаслідок обвалу даху спортклубу загинули 13 людей
14:13
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
У Росії заявили про стрілецький бій із ЗСУ на кордоні із Бєлгородською областю
14:08
OPINION
Ольга Лень
Вибори Путіна: естетика висування
14:05
Оновлено
У Словаччині автобус з України потрапив у ДТП
У Словаччині перекинувся автобус із України з 55 людьми: серед постраждалих є діти
14:01
Оновлено
безпілотник, дрон
ГУР вночі атакувало дронами військовий аеродром у Ростовській області РФ, - ЗМІ
13:49
Індія повінь
Рекордна кількість опадів у австралійському Квінсленді спричинила повінь: аеропорти закрито, перебої зі світлом
13:32
Володимир Путін
"Тепер будуть проблеми": Путін заявив про створення Ленінградського військового округу через вступ Фінляндії до НАТО
13:12
Ізраїль
Ізраїль підтвердив проведення переговорів щодо нового перемир'я у Газі
13:11
Стюард "Шахтаря" Анатолій Гросс
Пішов добровольцем і воював під Херсоном: на фронті загинув стюард "Шахтаря" Анатолій Гросс
12:10
Raiffeisen Bank
Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank
12:00
OPINION
Сергій Таран
"Дивна війна" Заходу не може тривати довго
11:57
Ексклюзив
військові, ЗСУ
"Завозять піхоту в тил наших підрозділів", - військовослужбовець Тимочко про тактику окупантів на фронті
11:42
кардинал Анджело Беччу
У Ватикані суд вперше в історії засудив кардинала до ув'язнення
11:26
ЗАЕС
Серед російських енергетиків на окупованій ЗАЕС зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень - ГУР
11:00
Україна-Польща
У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС
10:55
вибори до Держдуми
"Фальсифікації і залякування": британська розвідка розповіла, як окупанти на ТОТ проводитимуть вибори президента РФ
10:43
прапор України
Чоловіча збірна України з голболу виборола титул чемпіонів Європи і ліцензію на Паралімпійські ігри 2024
10:36
Ексклюзив
Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
10:26
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Президент Філіппін: На тлі війни в Україні жодна держава не хоче розпочинати новий конфлікт
10:06
сектор Гази
У Газі загинув французький дипломат
10:01
OPINION
Ігор Семиволос
Чи розв'яже Ізраїль війну проти Хезболли?
09:52
українська артилерія
На Таврійському напрямку окупанти збільшили активність артилерії
09:29
Шейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
У Кувейті призначили нового еміра
09:23
на фото: військові навчання у Молдові
Молдова розпочала військові навчання біля Придністров'я
08:56
субмарина USS Rhode Island
Атомна субмарина США прибула до берегів Південної Кореї
08:27
Ексклюзив
Нікополь, Нікопольщина
Росіяни атакували Нікопольщину 11 разів, є постраждалі, - депутатка Немченко
08:22
мігранти
Біля Лівії затопило човен з мігрантами: 61 людина вважається зниклою безвісти, серед них діти
08:16
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, - Генштаб
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Провал мобілізації як диверсія
08:03
На фото: система ППО
Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 20 БПЛА
07:51
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину у ніч на 17 грудня
Росія атакувала Україну "шахедами": на Одещині є загиблий
07:00
OPINION
Віталій Портников
Welt: Залужний готує наступ. Колонка Віталія Портникова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV