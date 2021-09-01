Непереможний суперважковаговик дав невтішний для Усика прогноз на бій з Джошуа

Про це повідомляє fightnews.info.



Філіп Хрговіч розповів про свої плани на майбутнє і дав прогноз на бій Усика з Джошуа



"Не знаю, хто буде чемпіоном, коли я дійду до титульного бою, але це не так важливо. Без різниці, буде це Джошуа, Ф'юрі або ж хтось звільнить титул. Не знаю, хто це буде, але мені все одно. Я хочу битися з усіма. Хочу просто сказати, що буде круто, якщо я подер за чемпіонський пояс з Джошуа або Ф'юрі, оскільки вони великі зірки, імениті і кращі бійці. Я б хотів побитися з одним з них, але якщо буде хтось інший, то це не має значення. Я думаю, що Джошуа поб'є Олександра Усика", - сказав хорват.

Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).