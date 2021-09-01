Непереможний суперважковаговик дав невтішний для Усика прогноз на бій з Джошуа
Непереможний хорватський боксер Філіп Хрговіч вважає, що в Олександра Усика немає шансів у бою проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє fightnews.info.
Філіп Хрговіч розповів про свої плани на майбутнє і дав прогноз на бій Усика з Джошуа
"Не знаю, хто буде чемпіоном, коли я дійду до титульного бою, але це не так важливо. Без різниці, буде це Джошуа, Ф'юрі або ж хтось звільнить титул. Не знаю, хто це буде, але мені все одно. Я хочу битися з усіма. Хочу просто сказати, що буде круто, якщо я подер за чемпіонський пояс з Джошуа або Ф'юрі, оскільки вони великі зірки, імениті і кращі бійці. Я б хотів побитися з одним з них, але якщо буде хтось інший, то це не має значення. Я думаю, що Джошуа поб'є Олександра Усика", - сказав хорват.
Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 1 вересня колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа.
- 1 вересня український боксер Владислав Сіренко заявив, що спаринги зі співвітчизником Олександром Усиком ніколи не були легкою прогулянкою.
- Після цього британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що у бою проти Усика влаштує справжнє шоу для вболівальників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе