Синьо-жовтий стяг у Макіївці й написи на рублях: активісти "Жовтої стрічки" на ТОТ привітали з Днем Соборності України

Про це повідомляє Telegram-канал "Жовта стрічка".

Синьо-жовтий прапор у Макіївці був встановлений біля мікрорайону "Сонячний" на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ.

"Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна", - зазначили активісти.

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Окрім цього, біля Ради міністрів окупантів у Сімферополі активісти привітали Україну з Днем Соборності.

Фото: Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України!

А у Мелітополі місцеві жителі також привітали українців зі святом єдності, але вже властивим їм способом — патріотичним плакатами та надписами на купюрах рашистів.

Фото: Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України!