Синьо-жовтий стяг у Макіївці й написи на рублях: активісти "Жовтої стрічки" на ТОТ привітали з Днем Соборності України
Активісти "Жовтої стрічки" встановили український прапор у Макіївці, а у Симферополі та Мелітополі привітали Україну з Днем Соборності
Про це повідомляє Telegram-канал "Жовта стрічка".
Синьо-жовтий прапор у Макіївці був встановлений біля мікрорайону "Сонячний" на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ.
"Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна", - зазначили активісти.
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Окрім цього, біля Ради міністрів окупантів у Сімферополі активісти привітали Україну з Днем Соборності.
Фото: Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України!А у Мелітополі місцеві жителі також привітали українців зі святом єдності, але вже властивим їм способом — патріотичним плакатами та надписами на купюрах рашистів.
Фото: Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України!
- У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".
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