Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути, - Княжицький

Таку думку висловив народний депутат в інтерв’ю, присвяченому роковинам окупації півострова.

Україна повинна відстоювати своє право на Крим так само рішуче, як кримськотатарський народ домагався повернення на рідну землю після депортації, адже якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути. "Світ може заплющити очі на Крим, якщо ми самі не будемо активно боротися за його повернення", – застерігає він

Княжицький нагадує, що саме кримські татари першими вийшли на протест 26 лютого 2014 року, коли стало зрозуміло, що Росія готується захопити Крим. Тоді мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Їх могло бути набагато більше, якби українська влада ще в 90-х роках створила належні умови для повернення кримських татар. “Якби їх було більше, Крим міг би мати зовсім іншу долю", – зазначає депутат.

Народний депутат також провів паралелі між Голодомором і депортацією кримських татар, наголошуючи на тому, що Росія систематично намагається знищувати цілі народи. "Ми – дві нації, що пережили геноцид. Ми жили разом і співіснували на одній землі. Саме тому ця тема для мене завжди була важливою", – підкреслює він. Російська імперія завжди боялася народів, які зберігали свою ідентичність, і кримські татари – яскравий приклад цього спротиву.

Ухвалення законів про кримськотатарську автономію та офіційне закріплення ролі Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу – це кроки, які необхідно зробити негайно. "Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути. І це буде нашою відповідальністю", – наголошує Княжицький.