Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути, - Княжицький
20 лютого 2014 року – день початку окупації кримського півострова Російською Федерацією. Україна має негайно ухвалити закон про кримськотатарську автономію
Таку думку висловив народний депутат в інтерв’ю, присвяченому роковинам окупації півострова.
Україна повинна відстоювати своє право на Крим так само рішуче, як кримськотатарський народ домагався повернення на рідну землю після депортації, адже якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути. "Світ може заплющити очі на Крим, якщо ми самі не будемо активно боротися за його повернення", – застерігає він
Княжицький нагадує, що саме кримські татари першими вийшли на протест 26 лютого 2014 року, коли стало зрозуміло, що Росія готується захопити Крим. Тоді мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Їх могло бути набагато більше, якби українська влада ще в 90-х роках створила належні умови для повернення кримських татар. “Якби їх було більше, Крим міг би мати зовсім іншу долю", – зазначає депутат.
Народний депутат також провів паралелі між Голодомором і депортацією кримських татар, наголошуючи на тому, що Росія систематично намагається знищувати цілі народи. "Ми – дві нації, що пережили геноцид. Ми жили разом і співіснували на одній землі. Саме тому ця тема для мене завжди була важливою", – підкреслює він. Російська імперія завжди боялася народів, які зберігали свою ідентичність, і кримські татари – яскравий приклад цього спротиву.
Ухвалення законів про кримськотатарську автономію та офіційне закріплення ролі Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу – це кроки, які необхідно зробити негайно. "Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути. І це буде нашою відповідальністю", – наголошує Княжицький.
- Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що головною метою переслідування кримських татар в Криму є змусити їх покинути півострів.
- З початку окупації росіянами Криму у 2014 році кількість політв’язнів та переслідуваних РФ на півострові зросла до 331 людини.
- Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що на початку 2014 року більшість українських військових частин Криму були готові виконувати наказ й обороняти півострів
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