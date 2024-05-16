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Закон про мобілізацію: чи можна оновити дані через ЦНАП?

16 травня, 2024 четвер
17:00
мобілізація Чи можна оновити дані в ЦНАП?
Зміст

Мобілізація по-новому: чи можна оновити особисті дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а не в ТЦК?

Новий закон щодо мобілізації, підписаний президентом України 16 квітня, набуде чинності вже 18 травня. Відповідно до документу, військовозобов'язані громадяни, повинні протягом наступних 60 днів, оновити свої персональні дані.

Чи можна оновити дані в ЦНАП?

У тексті закону йдеться про те, що чоловіки "зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження".

Тобто, військовозобов'язані чоловіки повинні оновити дані:

  • через ЦНАП (центри надання адміністративних послуг)
  • через ТЦК СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)
  • в електронному кабінеті

До набуття чинності закону, українці могли оновити персональну інформацію лише через ТЦК. Здійснення процедури оновлення даних через ЦНАП є кроком до зручності та ефективності для громадян. Такий підхід має на меті розвантаження центрів комплектування та спрощення процедури оновлення особистої інформації.

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв'ю для NV розповіла: "Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані".

Яку інформацію потрібно оновити?

Для оновлення особистих даних через центр надання адміністративних послуг, як і для ТЦК, необхідно прийти у найближче відділення ЦНАП особисто. При собі варто мати український паспорт, ідентифікаційний код, військово-облікові документи та інше. Посвідчення водія необхідно брати з собою лише у випадку служби водієм.

Тобто, громадянин повинен мати всі необхідні особисті та військово-облікові документи, а також ті, що посвідчують наявність відстрочки, бронювання та медичних станів чи довідок (які не зазначені в системі Helsi).  

Військовозобов'язані повинні надати точну адресу проживання, власний мобільний номер, електронну пошту (якщо така є) та інші особисті дані.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
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