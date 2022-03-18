Ні ООН, ні ОБСЄ своїх функцій не виконують. Україна повинна стати учасницею нової системи світової безпеки, - Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що ні ООН, ні ОБСЄ не виконують своїх функцій, а Україна повинна стати учасницею нової системи світової безпеки
Ексміністр розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Безумовно, що після 24 лютого стара система безпеки, яка була створена після ІІ світової війни, відійшла в історію. Ні ООН, ні ОБСЄ, жодні регіональні структури свою функцію насправді не виконують. Без сумніву, питання, "Що ж буде після?" - стає на порядок денний. І цей той випадок, коли Україна повинна зіграти роль учасниці, а не прохача, від якого усі відштовхуються", - зазначив Огризко.
Дипломат наголосив, що це можливо лише у тому випадку, якщо Україна буде сильною у військовому плані.
"Якщо будуть реалізовані ці плани демілітаризації України з якимсь незрозумілим нейтральним статусом - це лише чергове відтермінування нападу на Україну. Російська Федерація - та країна, яка не розуміється на міжнародному праві і бреше в очі. Згадайте нещодавні слова Лаврова, буцімто Україна напала сама на себе, а Росія взагалі ні з ким не воює, і це взагалі вигадки неонацистів та бандерівців. Як можна довіряти країні, міністр закордонних справ якої бреше в очі й навіть ними не кліпає? Дуже шкода, що дехто з політичного керівництва України вважає, що російське слово чогось варте. Це треба забути як доконаний історичний факт", - зауважив Володимир Огризко.
- Нагадаємо, у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.
- Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН та припинити бойові дії в Україні.
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