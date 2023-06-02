Ніякі гарантії безпеки не убережуть Україну від повторної агресії РФ, - ексміністр оборони Латвії Пабрікс
Ексміністр оборони Латвії та директор аналітичного центру "Nothern Europe Policy Centre" Артіс Пабрікс вважає, що лише вступ до НАТО може гарантувати Україні безпеку від повторної агресії РФ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо мені хтось говорить за гарантії безпеки для України, то я завжди наголошую, що єдиною гарантією безпеки для України є вступ до НАТО. Україна вже підписала Будапештський меморандум, який грубо порушила Росія. До того ж ми знаємо, що це не працює. Польща теж мала гарантії безпеки в 1939 році, так само як і Балтійські країни. Найкраща гарантія безпеки в сучасному світі - це 5 стаття Альянсу. Саме тому, я переконаний, що без вступу до НАТО, Україна не матиме 100% гарантії безпеки", - пояснив Пабрікс.
- Латвія послідовно надає підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією. Так, "стінгери" від цієї країни Україна отримала напередодні повномасштабного вторгнення Росії – 23 лютого 2022 року.
- 12 січня 2023 року голова сейму Латвії відвідав Україну, де обговорив гуманітарну й оборонну підтримку України з президентом Зеленським, а також виступив в українському парламенті – українською мовою.
- 17 січня до України з візитом прибула й міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. А вже 18 січня Латвія повідомила, що відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.
- 21 квітня стало відомо, що Латвія передасть Україні ще одну партію ПЗРК Stinger - останню, яку має.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.49
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе