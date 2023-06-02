Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо мені хтось говорить за гарантії безпеки для України, то я завжди наголошую, що єдиною гарантією безпеки для України є вступ до НАТО. Україна вже підписала Будапештський меморандум, який грубо порушила Росія. До того ж ми знаємо, що це не працює. Польща теж мала гарантії безпеки в 1939 році, так само як і Балтійські країни. Найкраща гарантія безпеки в сучасному світі - це 5 стаття Альянсу. Саме тому, я переконаний, що без вступу до НАТО, Україна не матиме 100% гарантії безпеки", - пояснив Пабрікс.