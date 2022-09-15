Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере після зустрічі з газовими компаніями, щоб обговорити шляхи зниження ціни, за якою Норвегія продає газ до Європи.

"Ці неймовірні стрибки цін на газ не в інтересах Норвегії", - наголосив він.

Відомо, що з того часу, як Росія скоротила потоки в Європу, Норвегія стала найбільшим постачальником трубопровідного газу в регіон. Очікується, що в цьому році Норвегія виробить близько 122 млрд кубометрів газу, що на 8% більше, ніж у 2021 році, оскільки виробники максимально збільшили видобуток газу, щоб задовольнити попит, який зростає.

Переговори Стере включали довгострокові контракти на постачання з енергетичними компаніями, які заявили, що готові підписати такі угоди, але їм потрібно знати, хто буде контрагентами.

Компанія Equinor, найбільший виробник газу в Норвегії, схарактеризувала зустріч як "корисну". Також у компанії додають, що важливо зв'язатися з урядом з приводу енергетичної кризи в Європі.

Ціни на газ зросли в десять разів з початку минулого року, різко збільшивши експортні доходи Норвегії, але створивши хаос для енергетичних компаній. Міністри енергетики ЄС спробують затвердити нові заходи щодо зниження цін на газ і електроенергію на екстреному саміті 30 вересня і звернулися за допомогою до Норвегії, яка не є членом ЄС.

Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

2 вересня Газпром повністю зупинив роботу "Північного потоку" на невизначений термін. Після цього Речник Єврокомісії заявив, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку".

13 вересня у Guardian повідомили, що ЄС відмовляється від обмеження ціни на російський газ. Водночас ЄС, ймовірно, стягуватиме податки з високого прибутку компаній у сфері енергетики з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

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