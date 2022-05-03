Обстріли елеваторів і блокування портів - це боротьба Росії з Україною як із конкурентом на ринку зерна, - економіст Пендзин
Економіст Олег Пендзин розповів, що РФ веде активну боротьбу з Україною на світовому ринку зерна. Окупанти обстрілюють елеватори та об'єкти аграрного сектору, блокують порти у Чорному морі, що унеможливлює експорт зернових з України
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
Економіст зауважив, що на сьогодні Україна годує 400 млн людей з Північної Африки, Близького Сходу, Китаю, Південно-Східної Азії.
"На тих самих ринках з нами конкурує РФ і те, що відбувається з обстрілами елеваторів та об'єктів аграрного сектору, це також спроба боротьби з конкурентом"- зазначив Олег Пендзин.
Пендзин додав, що блокування портів у Чорному морі й неможливість вивозу обсягів зерна, також зашкоджує експорту.
"За минулий рік ми зібрали 72 млн тонн, 20 млн тонн пішло на внутрішній ринок споживання і 52 млн тонн це експортний потенціал. До війни ми вивезли близько 27-28 млн тонн, все інше не змогли поставити через блокування портів. Сьогодні тільки на припортових елеваторах біля портів Чорного моря зосереджено 4,5 млн тонн, це надзвичайно великі обсяги", - підкреслив економіст.
Пендзин розповів, що зараз відбувається пошук шляхів вивозу зернових і вже є пропозиції від ряду таких країн, як Польща, Литва, Болгарія та Румунія.
- Напередодні російські окупанти розбомбили елеваторний комплекс у Рубіжному, який міг зберігати 30 тис. тон зерна одночасно
- Також 2 травня Росія вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини трьома ракетами, є влучання в елеватор та свинокомплекс.
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