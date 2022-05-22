Очільник Африканського союзу здійснить візит до Києва та Москви для спроби встановити мир

Про це повідомляє Sky News.

Він заявив, що Африканський союз хоче побачити деескалацію та досягнення миру через переговори.

"Ми хочемо миру. Хоча ми і засуджуємо вторгнення (Росії,- ред.), ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом, така позиція Африки", - наголосив Салл.

17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.

20 травня у Києві міністр закордонних справ Ватикану архієпископ Павло підтвердив пропозицію надати допомогу в переговорах між Україною та Росією.