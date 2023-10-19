Офіс омбудсмена промоніторив військові-лікарські комісії: Лубінець розповів про результати

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Наш Офіс здійснив моніторинг 100% ВЛК. До нашої інституції регулярно зверталися заявники, які зазначили понад десяток обурливих порушених прав, пов’язаних із роботою ВЛК. Так, з початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення. Тож моніторинг, який розпочався з 2022 року, продовжився й у 2023-му", - написав він.

Лубінець наголосив, що у серпні було зафіксовано позитивні зрушення порівняно з минулим роком, однак працівники Офісу виявили недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час проходження, які впливають на морально-психологічний стан.

Він додав, що моніторинг організували за двома напрямками: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК і окремо - ВЛК цивільних лікувальних закладів.

"Працівники Офісу здійснили 833 виїзні та безвиїзні (документальні) моніторинги, що становить 100%. Охоплено всі області, в тому числі - прифронтові. Здійснено моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК", - зазначив омбудсмен.

Лубінець зазначив додав, що після візитів і опрацьованих звернень було виявлено та підтверджено низку проблем щодо дотримання прав людини.

Низка з них:

відсутність єдиного реєстру військовозобов'язаних із відповідним наповненням за історіями хвороби;

формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Ні? Придатний!");

корупційна складова;

недотримання електронної черги;

невиконання вимоги постанови уряду про долучення до медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та інше.

"Наш Офіс стане ініціатором здійснення робочої групи за участю всіх відповідальних державних відомств, щоб закласти підвалини для розроблення або врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ЛКК, до сьогоднішніх викликів", - підсумував омбудсмен.