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Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, обрали запобіжний захід

11 грудня, 2023 понедiлок
18:20
Кримінал Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову - загиблому від детонації гранати

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді".

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - заявили у прокуратурі.

Що передувало

У Печерському суді Києва пройшло слухання, на якому підозрюваному офіцеру мали обрати запобіжний захід, повідомляє Суспільне

Прокурори наполягали на домашньому арешті, проте суддя не задовольнила клопотання. У суді пояснили, що знову розглянути можливість обрання запобіжного заходу зможуть, якщо слідчі оголосять нову підозру. 

Адвокат зазначив, що офіцер не надаватиме коментарів, доки триває слідство. Тому звідки у нього з'явились гранати, невідомо. 

Як повідомили джерела Суспільного, підозрюваним є полковник Андрій Тімченко.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що спецпрокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу підозрюваному офіцеру. 

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ", - йдеться у повідомленні. 

Державне бюро розслідувань 9 листопада повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, що подарував гранати загиблому Геннадію Частякову. Суд не обрав запобіжний захід

Застереженнявідповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його госпіталізували.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловився з приводу трагедії. 

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав пан Залужний у своєму телеграм-каналі.

Було розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами". 

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.

7 листопада розслідування інциденту доручили Державному бюро розслідувань. Згодом там заявили, що в кримінальному провадженні розглядають кілька версій загибелі Чистякова. Основна версія - нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами. 

Суспільство
Україна
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