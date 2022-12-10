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Окрім "шахедів", російська армія за добу завдала 15 авіаударів та 15 обстрілів РСЗВ, – Генштаб

10 грудня, 2022 субота
20:08
війна з Росією російські військові

Окрім ймовірних "шахедів", цього дня, 10 грудня, російські війська завдали 15 авіаударів та 15 обстрілів з РСЗВ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог завдав ударів імовірно іранськими ударними БПЛА "Шахед-136" по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 із 15 БПЛА вдалося перехопити", – ідеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли наших позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнало місто Херсон та його околиці. 

  • У ніч на 10 грудня окупанти п'ять разів гатили по двох громадах Нікопольського району. Відомо про чотирьох постраждалих, уражено цивільну інфраструктуру.
  • За ніч 10 грудня Повітряні Сили збили 10 дронів-камікадзе.

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Україна
російська армія
окупанти
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