Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



За його словами, станом на 18 березня окупанти перестали утримувати у заручниках Віктора Терещенка, якого викрали з його ж робочого місця день тому. Наразі Терещенко перебуває у лікарні.



"Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - прокоментував Синєгубов.

Крім того, голова повідомив про те, що окупанти знову перешкодили проведенню гуманітрної допомоги "зеленими коридорами" до міста Ізюм.



У відповідь на це Харківської ОДА вирішила зробити в найближчих населених пунктах логістичні центри, та доставляти жителям провізію за допомогою волонтерів.

"Черговий раз дякую всім, хто попри обстріли забезпечує громади найнеобхіднішим. Ви - Герої!" - додає Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині 17 березня російські окупанти викрали голову ОТГ.

Українські спецпризначенці звільнили міського голову Мелітополя з російського полону.



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