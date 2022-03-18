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Головна війна з Росією Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади

Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади

18 березня, 2022 п'ятниця
19:26

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, наразі він перебуває в лікарні

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, станом на 18 березня окупанти перестали утримувати у заручниках Віктора Терещенка, якого викрали з його ж робочого місця день тому. Наразі Терещенко перебуває у лікарні. 

"Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - прокоментував Синєгубов.

Крім того, голова повідомив про те, що окупанти знову перешкодили проведенню гуманітрної допомоги "зеленими коридорами" до міста Ізюм. 

У відповідь на це Харківської ОДА вирішила зробити в найближчих населених пунктах логістичні центри, та доставляти жителям провізію за допомогою волонтерів.

"Черговий раз дякую всім, хто попри обстріли забезпечує громади найнеобхіднішим. Ви - Герої!" - додає Синєгубов.

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