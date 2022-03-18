Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади
Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, наразі він перебуває в лікарні
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, станом на 18 березня окупанти перестали утримувати у заручниках Віктора Терещенка, якого викрали з його ж робочого місця день тому. Наразі Терещенко перебуває у лікарні.
"Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - прокоментував Синєгубов.
Крім того, голова повідомив про те, що окупанти знову перешкодили проведенню гуманітрної допомоги "зеленими коридорами" до міста Ізюм.
У відповідь на це Харківської ОДА вирішила зробити в найближчих населених пунктах логістичні центри, та доставляти жителям провізію за допомогою волонтерів.
"Черговий раз дякую всім, хто попри обстріли забезпечує громади найнеобхіднішим. Ви - Герої!" - додає Синєгубов.
- Нагадаємо, на Харківщині 17 березня російські окупанти викрали голову ОТГ.
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