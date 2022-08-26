Окупанти вживають заходів із поповнення втрат на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Ворог вживає заходів щодо поповнення втрат. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще 20 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Станом на 26 серпня оперативне командування "Південь" повідомляє, що штормова погода в Чорному морі змусила росіян скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного. Відповідно зменшилась і кількість крилатих ракет "Калібр" до 12.

Проте війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину та активно залучають безпілотники для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог безрезультатно вів наступальний бій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb