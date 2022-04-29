ООН має усі законні можливості створити штаб і попросити миротворчі сили закрити небо над Україною, - Голомша

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Ексзаступник Генпрокурора зазначив: "Згідно 7 глави статуту ООН, коли країна-агресорка напала загарбницькою війною на іншу країні, це іменується світовим злочином, до того ж Генасамблея ООН винесла резолюцію про припинення агресії. Міжнародний суд ООН також виніс відповідний вердикт про зупинення агресії. Після цього, якщо Путін не виконує резолюцію, то Генасамблея на чолі з Гутеррешем зобов'язана створити штаб, попросити миротворчі сили приборкати агресора, навіть, з демонстрацією сили. Сьогодні під егідою ООН можна закрити небо над Україною. Гутерреш повинен створити штаб, який має підпорядковуватися Радбезу ООН і Генасамблеї ".



Микола Голомша вважає, що Росія є нелегітимним членом ООН тому, що їх ніхто не обирав, вони по правонаступництву зайняли місце вже неіснуючого СРСР, відповідно, Генасамблея має право або призупинити, або виключити Росію з Радбезу.



"Найдієвішим органом і фактором сьогодні є створення, відповідно до 7 глави статуту ООН, миротворчих сил, які б повинні були закрити небо над Україною, звернутися до РФ про зупинення агресії" – підкреслив заступник керівника Добробату.



Голомша наголосив, що миротворчі сили мають право демонстрації і застосування сили щодо приборкання агресора.

