ООН має усі законні можливості створити штаб і попросити миротворчі сили закрити небо над Україною, - Голомша
Микола Голомша, ексзаступник Генпрокурора вважає, що Генасамблея ООН на чолі з Гутеррешем має право створити штаб і миротворчі сили, які б повинні були закрити небо над Україною і звернутися до РФ про зупинення агресії
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Ексзаступник Генпрокурора зазначив: "Згідно 7 глави статуту ООН, коли країна-агресорка напала загарбницькою війною на іншу країні, це іменується світовим злочином, до того ж Генасамблея ООН винесла резолюцію про припинення агресії. Міжнародний суд ООН також виніс відповідний вердикт про зупинення агресії. Після цього, якщо Путін не виконує резолюцію, то Генасамблея на чолі з Гутеррешем зобов'язана створити штаб, попросити миротворчі сили приборкати агресора, навіть, з демонстрацією сили. Сьогодні під егідою ООН можна закрити небо над Україною. Гутерреш повинен створити штаб, який має підпорядковуватися Радбезу ООН і Генасамблеї ".
Микола Голомша вважає, що Росія є нелегітимним членом ООН тому, що їх ніхто не обирав, вони по правонаступництву зайняли місце вже неіснуючого СРСР, відповідно, Генасамблея має право або призупинити, або виключити Росію з Радбезу.
"Найдієвішим органом і фактором сьогодні є створення, відповідно до 7 глави статуту ООН, миротворчих сил, які б повинні були закрити небо над Україною, звернутися до РФ про зупинення агресії" – підкреслив заступник керівника Добробату.
Голомша наголосив, що миротворчі сили мають право демонстрації і застосування сили щодо приборкання агресора.
- 28 квітня, Росія завдала ракетного удару по Києву під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша
- Крім того, Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України
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