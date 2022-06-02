Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

"Подякував колезі та в його особі всьому французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також розповів генералу Бюркару про оперативну ситуацію на фронтах, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.

"Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій, — розповів Залужний. - Пояснив, що операції мають комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій".

Однак, зауважує Головнокомандувач ЗСУ, — противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка.

"Це збереже життя наших людей і наші території", - аргументує Валерій Залужний.

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