Операції мають комплексний характер, - Залужний пояснив французькому колезі ситуацію на Луганщині
Головнокомандувач Збройних сил України провів телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром
Про це Валерій Залужний написав у Facebook.
"Подякував колезі та в його особі всьому французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний також розповів генералу Бюркару про оперативну ситуацію на фронтах, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.
"Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій, — розповів Залужний. - Пояснив, що операції мають комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій".
Однак, зауважує Головнокомандувач ЗСУ, — противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка.
"Це збереже життя наших людей і наші території", - аргументує Валерій Залужний.
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