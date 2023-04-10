Про це інформує "Ехо Кавказу".

На проєвропейських мітингах, організованих "Єдиним національним рухом", вимагали відставки проросійського уряду.

Повідомляється, що як і місяць тому, присутніх скликав активіст Іраклій Павленішвілі.

Лідер руху Леван Хабеішвілі озвучив вимоги до влади, зокрема про негайну відставку підсанкційних суддів, прийняття закону про деолігархізацію, судову реформу та реформу центральної виборчої комісії. А також свободу головному рабину Росії Берлу Лазарі та експрезиденту Міхеїлу Саакашвілі.

"Давайте все скажемо російському олігарху Бідзіні Іванішвілі: "Іди, йди". Бідзіна Іванішвілі намагається переписати історію. Де він побачив і прочитав, що грузини звикли до рабства? Де він це вичитав? Де Бідзіна Іванішвілі побачив, що боягузтво – це історія нашої країни, що удар у спину братній країні, Україні – це історія нашої країни?! Де він побачив історію зради? Бідзіна Іванішвілі має добре знати, що грузинський народ стоїть поряд з українським народом, ми боротимемося разом із нашими братами. Це не вузькі, партійні інтереси, це загроза національним інтересам нашої країни, коли ми бачимо як третього президента вбивають тортурами", - заявив Хабеїшвілі.

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Активіст запропонував партіям та лідерам обговорити ці вимоги, а громадськість закликав зібратися перед парламентом, об'єднатися та боротися до перемоги.

"Тим часом нам усі говорять, що катів та вбивць президента в ЄС не чекають. Ось чому важлива свобода Михайла Саакашвілі. Сьогодні ви бачили тут четвертого президента Георгія Маргвелашвілі, який говорив про важливість єдності. Ви бачили політичного лідера Георгія Вашадзе, який також говорив про важливість єдності. Раз і назавжди в цій країні має прояснитися, хто є справжньою опозицією, а хто – самозвана опозиція!" - додав Хабеїшвілі.

Повідомлень про порушення не надходило, хоча напередодні влада назвала зібрання "аморальним нахабством".