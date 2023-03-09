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Америка закликала владу й опозицію Грузії уникати насильства

9 березня, 2023 четвер
06:19
Світ Нед Прайс

Сполучені Штати закликали владу Грузії поважати свободу мирних зібрань. Також сторони просять утрималися від ескалації та насильства під час мітингів

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми закликаємо уряд Грузії поважати свободу мирних зібрань і мирних протестів. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії", - зазначив він.

У Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноагентів", які розглядаються грузинським парламентом. За словами Прайса, якщо вони будуть реалізовані, це змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, відданих справі побудови кращого майбутнього.

"Ми вважаємо, що реалізація цих законів зашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та поставить під загрозу євроатлантичне майбутнє країни", - додав речник Держдепу.

  • 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
  • У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  
  • Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
  • А Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні
  • 8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.
Грузія
США
акції протестів
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