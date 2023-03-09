Америка закликала владу й опозицію Грузії уникати насильства

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми закликаємо уряд Грузії поважати свободу мирних зібрань і мирних протестів. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії", - зазначив він.

У Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноагентів", які розглядаються грузинським парламентом. За словами Прайса, якщо вони будуть реалізовані, це змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, відданих справі побудови кращого майбутнього.

"Ми вважаємо, що реалізація цих законів зашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та поставить під загрозу євроатлантичне майбутнє країни", - додав речник Держдепу.