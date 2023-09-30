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"Якщо будуть критичні влучання": який графік відключення світла діятиме на Черкащині та Полтавщині

30 вересня, 2023 субота
18:43
Економіка без світла, свічка блекаут

У Черкаській області не будуть вимикати електроенергію, якщо росіяни не обстрілюватимуть енергосистему, на Полтавщині з 1 жовтня затвердять погодинні графіки відключень

Про це повідомляє медіа Черкащини 18000 та інтернет-видання Полтавщина.

Ситуація на Черкащині

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець сказав, що на рівні України достатньо генерації, щоб забезпечити стале проходження осінньо-зимового періоду, але якщо РФ обстрілюватиме критичну інфраструктуру, область запровадить графіки відключень. Станом на 30 вересня всі об’єкти критичної інфраструктури області забезпечено альтернативними видами живлення.

"Якщо будуть критичні попадання в критичні об’єкти, будемо переходити на графіки відключень. Спочатку дві години немає, чотири є. Якщо ще критичніше, три години немає, три є. Крайній випадок (близько місяця ми так жили минулої зими) – це коли дві години є світло, а чотири немає. До речі, в більшості областей такі графіки, мабуть, існували більше двох місяців. Ми намагалися робити все, щоб у нас діяв "зелений" графік, за яким чотири години світло є, два немає", – повідомив Табурець.

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Стан справ на Полтавщині

"Полтаваобленерго" оновлює 12 погодинних графіків вимкнення світла, які розробляють на рік, але запевняє, що вимкнення стануть більш адаптивними для споживачів.

З 1 жовтня затвердять графіки погодинних відключень із 13 графіками, які розділені на 4 групи.

Дізнатися, до якої черги відноситься ваш будинок, можна за посиланням.

"Полтаваобленерго" пояснює, що на практиці після наданих Укренерго лімітів електроенергії, обиратиме одну із чотирьох груп. Одну чергу вимикатимуть коли ліміти будуть хороші, але коли ситуація буде критична, тоді вимикатимуть всі чотири. Конкретно, які ліміти електроенергії передбачені на ту чи іншу чергу, поки невідомо.

В кожній групі триденний цикл, щоб одні й ті ж самі споживачі не потрапляли у незручні години вимкнення світла. Для цього час відключення електроенергії зміщується: якщо якогось споживача вимикали сьогодні з 7:00 до 9:00, то завтра відключатимуть із 9:00 до 11:30.

"Полтаваобленерго" наголошує, що графіки вводитимуть лише тоді, коли будуть обстріли енергетики чи будь-які інші надзвичайні ситуації, коді "Укренерго" доведе ліміти то "Полтаваобленерго". У разі аварійних ситуацій можуть вводитися ГАВи (графіки аварійних відключень) або спецГАВи, тоді графіки не працюватимуть, бо вимикатимуть цілі підстанції, щоб зберегти усю енергосистему.

Графіки в "Полтаваобленерго" були запроваджені ще із 2015 року, але до повномасштабного вторгнення їх фактично не застосовували, тому більшість населення, про них не знала. Минулого року "Полтаваобленерго" постійно експериментувала із графіками удосконалювала їх, щоби знайти найкомфортніший варіант для споживачів.

  • Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, що система аварійних обмежень електроенергії, якщо їх доведеться застосовувати у разі російських атак, буде налагоджена, а електроенергія справедливо розподілятиметься між областями.
  • Раніше заступниця міністра енергетики повідомила, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі їх застосовувати не планують. 
  • 26 вересня Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що стійкість української критичної інфраструктури порівняно з минулим роком підвищилась: багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення.
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