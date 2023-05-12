Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат вважає цілком реальним домовитися Азербайджану та Вірменії за допомогою західних посередників.

"На сьогодні Азербайджан покладається на підтримку у першу чергу Туреччини, Ізраілю, і це спрацьовує. Ми побачили успіхи азербайджанської армії в останніх протистояннях з вірменами у Нагорному Карабасі. На мою думку, і пан Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії – ред.) мав би зрозуміти, що РФ для Вірменії - ніякий не союзник. Азербайджан обрав абсолютно правильну лінію, а якщо Вірменія приєднається до цієї лінії, то мир між Вірменією та Азербайджаном, та і в цілому у цьому регіоні, стане набагато ближче, ніж той мир, який собі уявляє РФ", - зазначив колишній постійний представник України в ООН.

Володимир Єльченко нагадав, що весь ланцюг конфліктів на кордонах колишнього СРСР був створений ще у часи Сталіна. Відповідно, конфліктні питання не врегульовувалися, а придушувалися радянською владою. Однак все вилізло на поверхню після 1991 року (25 грудня 1991 року СРСР припинив існування як суверенна держава – ред.).

"Після розпаду Радянського Союзу влада РФ ці всі конфлікти дуже влучно використовувала для підтримання напруги на кордонах, після чого влазила у них та намагалася нібито їх врегулювати, вдаючи з себе посередника чи миротворця, а насправді щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Я вірю у те, що саме під проводом західних країн нагірнокарабаський конфлікт може бути врегульований набагато швидше, ніж нібито під патронатом РФ", - сказав Єльченко.