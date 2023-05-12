Під проводом Заходу нагірнокарабаський конфлікт може бути врегульований швидше, ніж під нібито патронатом РФ, - дипломат Єльченко
Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН 2015-2019 рр, переконаний, що Росія, вдаючи з себе посередника чи миротворця, насправді зацікавлена у підтриманні конфлікту, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат вважає цілком реальним домовитися Азербайджану та Вірменії за допомогою західних посередників.
"На сьогодні Азербайджан покладається на підтримку у першу чергу Туреччини, Ізраілю, і це спрацьовує. Ми побачили успіхи азербайджанської армії в останніх протистояннях з вірменами у Нагорному Карабасі. На мою думку, і пан Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії – ред.) мав би зрозуміти, що РФ для Вірменії - ніякий не союзник. Азербайджан обрав абсолютно правильну лінію, а якщо Вірменія приєднається до цієї лінії, то мир між Вірменією та Азербайджаном, та і в цілому у цьому регіоні, стане набагато ближче, ніж той мир, який собі уявляє РФ", - зазначив колишній постійний представник України в ООН.
Володимир Єльченко нагадав, що весь ланцюг конфліктів на кордонах колишнього СРСР був створений ще у часи Сталіна. Відповідно, конфліктні питання не врегульовувалися, а придушувалися радянською владою. Однак все вилізло на поверхню після 1991 року (25 грудня 1991 року СРСР припинив існування як суверенна держава – ред.).
"Після розпаду Радянського Союзу влада РФ ці всі конфлікти дуже влучно використовувала для підтримання напруги на кордонах, після чого влазила у них та намагалася нібито їх врегулювати, вдаючи з себе посередника чи миротворця, а насправді щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Я вірю у те, що саме під проводом західних країн нагірнокарабаський конфлікт може бути врегульований набагато швидше, ніж нібито під патронатом РФ", - сказав Єльченко.
- На початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- Лідери Вірменії та Азербайджану 9 травня домовились про декілька зустрічей з представниками ЄС, на яких мирний план вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі.
- 11 травня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, поранені щонайменше 4 військових
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