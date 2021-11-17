Підвищення цін на громадський транспорт у Києві: регуляторна служба може скасувати рішення
Державна регуляторна служба України може скасувати рішення про підвищення цін на громадський транспорт у Києві
Про це повідомив голова ДРС Олексій Кучер.
"Якщо служба дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми - рішення не може бути прийнято", - написав Кучер.
Він наголосив, що у випадках із підвищенням вартості проїзду у транспорті міська влада обов'язково має отримати позицію регуляторної служби.
Рішення про підвищення цін можуть скасувати у судовому порядку.
- Нагадаємо, із 1 січня 2022 року ціни на проїзд у громадському транспорті Києва планують підвищити. Для жителів столиці проїзд коштуватиме 12 грн за наявності "картки киянина". Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 грн 20 коп., а разова поїздка коштуватиме 20 грн.
- Міський голова Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року "вимушеним кроком".
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