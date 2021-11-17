Підвищення цін на громадський транспорт у Києві: регуляторна служба може скасувати рішення

Про це повідомив голова ДРС Олексій Кучер.



"Якщо служба дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми - рішення не може бути прийнято", - написав Кучер.



Він наголосив, що у випадках із підвищенням вартості проїзду у транспорті міська влада обов'язково має отримати позицію регуляторної служби.



Рішення про підвищення цін можуть скасувати у судовому порядку.







