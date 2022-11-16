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Після скандалу з хвалебними піснями про Росію в Лаврі архімандрит Захарія зібрався тікати до Німеччини, – ЗМІ

16 листопада, 2022 середа
19:56
Новини Києво-Печерська Лавра

Потенційний фігурант кримінальної справи про сакралізацію російського агресора у Києво-Печерській лаврі архімандрит Захарія готує втечу за кордон

Про це повідомляє "Духовний фронт України" з посиланням на власні джерела в УПЦ.

За даними Духовного фронту громадянин України Войтенок Анатолій Федосович, 1946 року народження, він же архімандрит УПЦ (в єдності з Московським патріархатом) Захарія, вже 17 листопада планує вирушити до Німеччини.

Після найгучнішого за останній час скандалу у Києво-Печерській лаврі, якою користується УПЦ, зі співами “Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь” настоятель лаври митрополит УПЦ (в єдності з Московським патріархатом) Павло (Лебідь) намагається всіма силами уникнути відповідальності. 
Як стало відомо “Духовному Фронту України”, всіх учасників того співу архиєрей УПЦ (в єдності з Московським патріархатом) проінструктував коментувати, що, мовляв, провокативну пісню виконував не церквоний хор, насельники чи інші мешканці Лаври, а невідомі віряни, яких до цього там ніхто не бачив.

"З  архімандритом Захарієм, якого десятки людей впізнали на відео зі співом, все значно складніше. Певно розуміючи всю складність власного становища, митрополит Павло прийняв рішення терміново кудись подіти головного фігуранта справи, що ймовірно дозволить назавжди “поховати” кримінальне провадження.  І вирішили просити про допомогу ексдепутата Верховної Ради і чи не головного спонсора, протодиякона УПЦ (в єдності з Московським патріархатом) Вадима Новинського", – повідомляє видання.  

Захарія начебто особисто звернувся до Новинського по допомогу і той запропонував йому прихисток у Німеччині.

  • Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт вже перевіряють центральні органи влади та правоохоронці.

  • Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) визнав, що в одному з храмів обителі парафіяни співали пісню про Росію.

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