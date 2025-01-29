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Головна Погляд Про стратегічний наратив та моральну гнилуватість так званої "маленької людини"
OPINION

Про стратегічний наратив та моральну гнилуватість так званої "маленької людини"

Тетяна Трощинська
29 січня, 2025 середа
14:07
Погляд Блог Тетяна Трощинська

Оці всі історії з відмовою обслуговувати військових. Із заявами "військові небезпечні", т.зв. “день жертв ТЦК” й інше ганьбище, яке стає все відвертішим в публічному просторі

Зміст

У зв’язку з роботою я відстежую, яка динаміка ставлення до мобілізації та ЗСУ загалом  в інформпросторі й серед широких верств (непричетних) громадян. 

Що я бачу?  

Якщо спрощено — ЗСУ самі себе мають мобілізувати, переконавши, заманивши чи наловивши, самі знайти на це гроші, самі потім воювати, і бажано мовчки, але публіка все одно спитає - "а шо так погано, чого так довго, чого це все досі не закінчилось?". 

З того, що можу пригадати навіть без Гугла: вже півтора року навколо мобілізації та армії панують три досить небезпечних наративи:  

  • "військові весь час хочуть мобілізувати ще людей",  
  • "економічне бронювання",  
  • "скоро вибори", 
  • "військовим треба ще люди".

Я можу помилятись, але, здається, старт цьому дав президент Зеленський, коли на пресконференції торік у грудні (і незадовго до відставки Залужного) сказав, що "питання мобілізації дуже чутливе", але на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати ще близько 500 000 людей.  

Зафіксуємо: питання чутливе, військові просять людей. 

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Потім міністр  фінансів Сергій Марченко каже, що Мінфін очікує  пропозицій від Міноборони та Генштабу  щодо того, де взяти гроші на додаткову мобілізацію.  

Це було рік тому, в січні. Я ще тоді думала, а нащо і кому буде мінфін, якщо тут буде Росія. Але то таке. Я ж не у Мінфіні.  

І далі починається сага та епопея з економічним бронюванням.  

34–35 тисяч офіційної зарплати. Ось-ось запровадять. Ой, не запровадять. Воюй або плати!  

Я навіть пам’ятаю, як спікер  Руслан Стефанчук назвав економічне бронювання  середньовічним "податком на боягузтво" здається, в інтерв’ю "Суспільному".  

Днями вже, правда, читаю, що Федір Веніславський каже, що економічне бронювання — це "дуже чутливе питання", і ВР не готова за нього голосувати.  

Але за рік цього обговорення було деморалізовано частину військових, знецінено і принижено тих, хто заради захисту відмовився і від 35000 зарплати, і від більшої також, зроблено ще одну тріщину між тими, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має. 

Далі — більше. 

Міністр господи прости єдності заявляє, що  уряд забронює чоловіків, якщо вони повернуться із-за кордону і працюватимуть на оборонних підприємствах. 

Потім ВР ухвалює законопроєкт про  50% знижку на штраф ухилянтам, якщо вони сплатять його добровільно (нагадую офіційну цифру — понад 6 млн осіб не оновили свої дані в ЄДР). 

Оце єдність  так єдність. І справедливість в одному флаконі.

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Ну і вибори.  

Це ж уже було.  "Вибори" ж мали ж бути навесні одразу після "контрнаступу", пам'ятаєте? Тепер  Трамп прийде — вибори в Україні проведе.   

Деякі особливо талановиті розвісили по всій країні бігборди й поширюють "геніальну" думку, що головна проблема у Києві, а не в Москві.  

І так потихеньку наратив "чим ми кращі за росіян" стає дуже модним. 

Комусь на ногу в метро наступлять, і одразу починається "чим ми кращі за росіян?".  Поганий чиновник: "чим ми кращі за росіян?". 

І такого повно.

Я можу сказати, чим ми кращі: тим, що ніякий мер, який вас вибішує, не чинить проти вас геноцид. 

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Просто не голосуйте за кого попало.  

У цьому місці я маю заверещати: "А корупція?", "А сини депутатів, які не воюють?". 

Але я це місце пропущу.  

Просто скажу вам, що публікації — лідери  популярності серед аудиторії торік  у багатьох ЗМІ стосувалися ТЦК, МСЕКів і корупції. 

Мене це наштовхує на думку, що багато людей не схильні дивитися у дзеркало і схильні до деструктивних методів боротьби з тривожністю.  

Отже, короткий підсумок. 

У нас велика проблема зі стратегічним наративом держави. 

А який він, до речі?  

"Це питання дуже чутливе"? 

Якось не тягне на стратегічний наратив, але маємо те, що маємо. 

Великі проблеми з якістю управління. Зі стратегічним прогнозуванням.  

Але також це все про моральну гнилуватість так званої "маленької людини". 

Бо усі ці "злочини ТЦК" і "страхи перед військовими" поширюють ті, хто ще рік тому писав про "наших котиків".

Джерело

Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
вибори
політика
корупція в Україні
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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