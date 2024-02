Американський Конгрес до кінця лютого пішов на канікули. До того спікер палати представників Майк Джонсон сказав, що не збирається ставити законопроєкт, за який вже проголосував сенат – про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, на голосування. Незрозуміло на що розраховує президент Сполучених Штатів Джо Байден, сподіваючись, що демократам вдасться переламати ситуацію у конгресі, коли Джонсон й далі саботуватиме надання допомоги Україні.

Як показують майже два роки війни, незалежно від того, чи мала Україна ядерну зброю чи ні, була вона нейтральною чи ні, Росія завжди збиралася вдертися на українські території. Залишалося тільки питанням часу – коли це вторгнення Путін почне реалізовувати.

І ось коли вторгнення московитів на українські землі розпочалося 24 лютого 2022 року, то з’явилося багато питань, частина з яких нашими західними союзниками не закриті й досі. Не дивлячись на потужну багатомільярдну допомогу Сполучених Штатів, та зброя, яка надавалася, часто надходила з великим запізненням.

Всупереч збільшенню ударів по території Російської Федерації, ці удари не здатні істотно вплинути на перебіг російсько-української війни. І це потрібно змінювати. Надавши Україні сучасну зброю, щоб ЗСУ отримали можливість атакувати будь-які військові об’єкти в Росії. Знищення російської протиповітряної оборони, наступальної авіації, залізниць, нафтових об’єктів та військових баз на території РФ має відбуватися активно та постійно.

Не тільки для України, а й для Сполучених Штатів Росія є ворожою країною. І Путін прагне знищити не тільки українську державність, він хоче знищити провідну роль США у світі. Намагаючись обвалити долар, обмежити торгівлю з американськими компаніями на міжнародному рівні. Диктатор наполегливо працює над тим, щоб знищити Америку, а його кіберзлочинці часто здійснюють атаки на сервери уряду і компаній США.

Росія є ворогом, і якщо дозволити їй досягти успіху в Україні, то це матиме довготермінові негативні наслідки для американського народу. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною державою. Вона успішно стримує натиск російських реваншистських імперських сил, які розпочали свій похід проти європейських демократичних держав саме з неї.

Він добре прорахував неповороткість і запізнілість у прийнятті рішень колективного Заходу. Адже майже рік російські війська нахабно гарцювали на кордонах України, але у Вашингтоні та Брюсселі продовжували зволікати з тим, щоб прийняти рішення, яку зброю надавати та відправляти Україні, і чи взагалі надавати її.

Європейці нарешті почали усвідомлювати, що станеться, якщо фінансування Україні буде перервано або якщо Трамп переможе. Що стане очевидною катастрофою для всього демократичного світу, яка призведе до повного і незворотного перекроювання глобальної політичної мапи. У групі ризику знаходяться сотні мільйонів людей на всіх континентах.

Бути чесним – означає описати масштаби катастрофи для американського народу. Група MAGA в конгресі грається з вогнем, що, за сучасної геополітичної ситуації у світі, рівнозначно державній зраді. Адже ситуація дуже схожа на ту, що була під час Другої світової війни. Неважко спрогнозувати, хто буде наступним, якщо, так і не дочекавшись американської допомоги, впаде Україна, а за нею Європа. Тому трампістська партія (об’єднана), якою вже стала частина Республіканської партії, перетворилася на реальну небезпеку для Америки та світу.

Дивує одне, Республіканську партію завжди підтримували потужні американські військові корпорації.

Чому ні Lockheed Martin Corp., ні Raytheon Technologies Corp., General Dynamics Corp., Pfizer Inc., The Boeing Co., Northrop Grumman Corp., Humana Inc., HII Corp., L3Harris Technologies Inc., BAE Systems PLC не порушують питання про необхідність розміщення на їхніх заводах замовлень для України.