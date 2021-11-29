Поліція Нідерландів затримала подружжя, яке намагалося втекти з карантину після прибуття з ПАР

Про це повідомляє Reuters.



У неділю, 28 листопада, військова поліція Нідерландів повідомила про затримання подружжньої пари, яка мала перебувати у готелі на карантині після отримання позитивного тесту на COVID-19.



Чоловік із Іспанії та жінка з Португалії намагалися втекти до Іспанії.



Їх затримали в літаку, який готувався до вильоту.



Десятки пасажирів із позитивними тестами на COVID-19 після прибуття з Південної Африки перебувають на карантині у готелі поблизу амстердамського аеропорту Схіпгол.



Загалом позитивний результат на COVID-19 отримали 61 із понад 600 пасажирів на рейсах з Йоганнесбурга та Кейптауна. Більшість із них перебуває на карантині в готелі, хоча деяким жителям Нідерландів дозволили самоізолюватися вдома.

Нагадаємо, через поширення "Омікрону" Японія та Ізраїль закрили кордони для іноземців.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

У Франції на зараження новим штамом перевіряють вісьмох людей.