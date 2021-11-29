Поліція Нідерландів затримала подружжя, яке намагалося втекти з карантину після прибуття з ПАР
У Нідерландах подружня пара намагалася втекти до Іспанії з карантинного готелю для тих, хто прибув із Південної Африки
Про це повідомляє Reuters.
У неділю, 28 листопада, військова поліція Нідерландів повідомила про затримання подружжньої пари, яка мала перебувати у готелі на карантині після отримання позитивного тесту на COVID-19.
Чоловік із Іспанії та жінка з Португалії намагалися втекти до Іспанії.
Їх затримали в літаку, який готувався до вильоту.
Десятки пасажирів із позитивними тестами на COVID-19 після прибуття з Південної Африки перебувають на карантині у готелі поблизу амстердамського аеропорту Схіпгол.
Загалом позитивний результат на COVID-19 отримали 61 із понад 600 пасажирів на рейсах з Йоганнесбурга та Кейптауна. Більшість із них перебуває на карантині в готелі, хоча деяким жителям Нідерландів дозволили самоізолюватися вдома.
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